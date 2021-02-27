  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. 25-й тур. Севилья - Барселона 0:2. Каталонский ориентир
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. 25-й тур. Севилья - Барселона 0:2. Каталонский ориентир

Испания
(1 голосов)

Барселона наказывает конкурента

Примера. 25-й тур. Севилья - Барселона 0:2. Каталонский ориентир

La Liga

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Неяркие матчи между "Барселоной" и "Севильей" уже не должны удивлять. Команда Хулена Лопетеги пытается максимально уплотнить футбол, добавить прессинга и интенсивности, что делает игру насыщенной, но не зрелищной. Так было в поединке первого круга, так было в первом матче полуфинала Кубка Испании, частично так было и сегодня.

Примера. 25-й тур. Севилья - Барселона 0:2. Каталонский ориентир - изображение 1

Но "Барса" также хорошо подготовилась. Прессинговала в ответ, не проигрывала центр поля и, что самое главное, использовала до перерыва один из немногих своих моментов. Месси с центра поля отдал шикарную разрезную передачу в коридор на Усмана Дембеле, француз встретился с мячом, приблизился к воротам и пробил мимо Буну. Так француз реабилитировался за ранее неиспользованный шанс.

Примера. 25-й тур. Севилья - Барселона 0:2. Каталонский ориентир - изображение 2

На начальной фазе голевой атаки (или даже чуть раньше) Лангле подыграл себе рукой, но арбитры не стали из-за этого отменять взятие ворот. Лопетеги должен был кардинально менять план на игру: стерильная в атаке игра (ноль ударов в направлении ворот) теперь была бесперспективной, на контратаки тщетно было рассчитывать. Поэтому хозяева запрессинговали активнее, начали действовать разнообразнее благодаря длинным передачам. Но намек на остроту был только один – когда ошибся тер Штеген и дал шанс Алехандро Гомесу. Однако сам тер Штеген впоследствии и исправил свою оплошность.

Второй тайм уже был более интересным. Прежде всего благодаря активизировавшейся "Севильи". Началась 45-минутка с выстрела Хесуса Наваса. Далее пристреливался Эскудеро, а потом еще и Эн-Несири попытался создать гол. В конце концов, "Севилья" забила, но после игры рукой, что не осталось без внимания арбитра. Был отменен гол и на другой половине поля из-за офсайда, но главное – это правомерные взятия ворот. К такому шел-шел и пришел Месси. В одном из эпизодов он откровенно плохо сыграл на добивании, отправив мяч над перекладиной. Но на 85-й минуте индивидуальная работа Месси дала свои плоды: он, обыгравшись с Илайксом, продрался по левому краю в штрафную, не переиграл Буну с первой попытки, но сумел протолкнуть мяч в сетку вторым темпом.

Примера. 25-й тур. Севилья - Барселона 0:2. Каталонский ориентир - изображение 3

Вот он – ориентир на кубковый матч, который будет сыгран в среду. Ведь в нем "Барсе" нужно забивать минимум дважды. Шансы будут, ведь сегодня шансы были даже на больше – помним об ударе Деста в крестовину, помним, как Френки де Йонгу не хватило сантиметров, чтобы замкнуть дальнюю штангу.

С таким настроением "Барса" и выйдет на кубковый матч-реванш. Ну а Хулен Лопетеги должен сделать выводы: после этого поражения ничего непоправимого не произошло, а вот в случае неудачи в среду шанса извиниться за ошибку уже не будет.

Примера. 25-й тур. Севилья - Барселона 0:2. Каталонский ориентир - изображение 4

Фото - La Liga

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Барселона" 0:2
Голы: Усман Дембеле 29, Лионель Месси 85

"Севилья": Яссин Буну, Иван Ракитич (Оскар Арнаис 63), Жюль Кунде, Хесус Навас, Серхио Эскудеро, Люк де Йонг (Оливер Торрес 63), Мунир Эль-Хаддади (Юссеф Эн-Несири 46), Диего Карлос (Карим Рекик 46), Алехандро Гомес (Сусо 46), Хоан Хордан, Фернандо Франсиско Режес

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Херард Пике (Рональд Араужо 67), Серхио Бускетс, Клеман Лангле, Лионель Месси, Усман Дембеле (Мартин Брайтвайт 82), Педри (Илайкс Мориба Курума 71), Хорди Альба, Френки де Йонг, Оскар Мингеза Гарсия

Предупреждения: Фернандо Франсиско Режес 31, Диего Карлос 38, Серхио Эскудеро 45, Карим Рекик 46, Хоан Хордан 88 - Лионель Месси 42, Усман Дембеле 82

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Севилья (Испания)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (22)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Wertu098 (8-2 -красота)
27.02.2021 в 19:48
Что это было в исполнении Севильи?!..кто смотрел?..а то я этих путасранцев на дух не переношу,и не хочется тратить свое время на этих симулянтов!
Ответить
+1
-1
Algrab (Костопiль)
27.02.2021 в 19:49
Барселона не зможе, суддя допоможе...
Ответить
0
-1
Wertu098 (8-2 -красота)
27.02.2021 в 19:50
Я так и думал,шо опять судья был замечен с пакетами денег на которых была вонючая эмблема ппуты?
+1
-1
Algrab (Костопiль)
27.02.2021 в 19:50
0
-1
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
27.02.2021 в 19:44
Питушня кропивницкая просыпайся хватит друг дружку услаждать
Ответить
+2
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
27.02.2021 в 19:35
Перемога на класі... Мессі! У матчі команд, які знаходяться десь на одному рівні гри, перемогла команда з більш талановитою зіркою! Мессі вчергове довів, що "майстерність" у нього найвищого гатунку. Тепер по суддівству та завиванню з РЕАЛьних болот, про міфічну другу жовту Ліонелю. Ну по-перше першу йому суддя показав, щоб він ЧОТИРИ рази отримавши по обличчю не став "наводити порядок сам". Так на м'яч пішов різко, утім далеко від ніг суперника. По-друге, а чого не акцентувати увагу коли один такий удар здійснив Буну на куті власного воротарського? Чи коли Мессі ліктем в обличчя завалили ззаду у карому господарів. Тобто суддя коли ліберальничав на користь Севільї ТА ТО ТАКЕ "чоловіча боротьба", а коли Мессі грає так, як судді часто "дозволяють" грати проти нього, то вже ЖАХ. Звернули увагу, що знов господарі постійно фолили проти Лео! Знаючи, що практично тільки він може дати результат. Але тут і слабина сучасної Барси! Ну не може один гравець постійно втягувати команду. Коротше Барселону з перемогою! Куману - ГАНЬБА!
Ответить
+3
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
27.02.2021 в 19:25
Хотілось би почути думку "експертів", які від матчу до матчу не втомлюються критикувати гру Мессі і стверджувати, що він не потрібен Барсі, тягне команду вниз і взагалі всі сьогоднішні проблеми клубу через нього... Ви зауважуєте скільки атакуючих дій команди відбувається через Мессі, гострих передач, обводок...? Скільки в нього асистів, скільки голів (37% від всієї команди). Потрібен такий гравець команді? Чи він вже старичок і ні на що не здатен, як ви вважаєте...?
Ответить
+6
-1
lucky_guy
27.02.2021 в 19:23
Нарешті... Нарешті Барса перемогла сильного суперника перш за все як команда, а не за рахунок індивідуальних дій її виконавців. Сподобався правий фланг з Дестом на Мингесою, а також Дембеле в новому амплуа(може ну його того Грізманна, так хоча б швидкість є?). Нарешті без результативних помилок та й взагалі оборона виглядала надійно. Іспанська ЛаЛіга зараз дуже жорстка, мабуть, найгрубіший топ чемпіонат Європи. Всіх фанів з перемогою, Педрі та Араухо найшвидшого повернення
Ответить
+4
-1
avatar
Loader (Днепр)
27.02.2021 в 19:31
Да, сегодня Дест сыграл неплохо, но с ПСЖ давления Мбаппе не выдержал. Поэтому уровень его еще под вопросом.
Ответить
+2
-1
avatar
Blackboria (Тернопіль)
27.02.2021 в 19:21
Заслужена перемога Барси. Таке враження, що Севілья вийшла не на матч Ла Ліги, а на кубковий матч відстоювати перемогу в два м'ячі. Гравець матчу - Лео Мессі - гол плюс пас Ну і окремо хотілося б відзначити роботу арбітрів - все чітко і по ділу, грубість гравців Севільї була нагороджена адекватними жовтими картками. Ось саме таке суддівство повинно бути у всіх футбольних матчах...
Ответить
+3
-1
Algrab (Костопiль)
27.02.2021 в 19:15
Повезло барсючкам...
Ответить
0
-8
avatar
Blackboria (Тернопіль)
27.02.2021 в 19:30
Повезло Севільї, довбень і провокатор ти костопільський, бо Барса мала вигравати мінімум 0 - 3 вже десь до 60-ї хвилини матчу. Тому 2 - 1 можеш засунути собі в дупу.
Ответить
+1
-1
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
27.02.2021 в 19:42
Algrab (Костопiль) Зато родакам твоим с тобой не повезло выпердок лошадиный
Ответить
+1
-3
Algrab (Костопiль)
27.02.2021 в 19:45
почекаємо на 4-1 від ПСЖ...
Ответить
0
-2
Algrab (Костопiль)
27.02.2021 в 19:46
Це для симетрії, щоб в сумі було 8-2...
0
-1
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
27.02.2021 в 19:47
+1
-1
Gafan777 (Каменка)
27.02.2021 в 19:13
Это серьезная заявка, у мадридасов (рыдал и матрасы) уже подтекать должно. Ибо так и чемпионами станут)
Ответить
+4
-2
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
27.02.2021 в 19:43
Ответить
+1
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
27.02.2021 в 19:49
Дуриан,хватит позориться
+1
-1
Wertu098 (8-2 -красота)
27.02.2021 в 19:46
Ага,чемпионами путалонии)))...пхахахаха
Ответить
+1
-2
Algrab (Костопiль)
27.02.2021 в 19:46
+1
-2
avatar
Loader (Днепр)
27.02.2021 в 19:13
Ну вот и славненько.
Ответить
+6
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...