Примера. 25-й тур. Севилья - Барселона 0:2. Каталонский ориентир

Неяркие матчи между "Барселоной" и "Севильей" уже не должны удивлять. Команда Хулена Лопетеги пытается максимально уплотнить футбол, добавить прессинга и интенсивности, что делает игру насыщенной, но не зрелищной. Так было в поединке первого круга, так было в первом матче полуфинала Кубка Испании, частично так было и сегодня.

Но "Барса" также хорошо подготовилась. Прессинговала в ответ, не проигрывала центр поля и, что самое главное, использовала до перерыва один из немногих своих моментов. Месси с центра поля отдал шикарную разрезную передачу в коридор на Усмана Дембеле, француз встретился с мячом, приблизился к воротам и пробил мимо Буну. Так француз реабилитировался за ранее неиспользованный шанс.

На начальной фазе голевой атаки (или даже чуть раньше) Лангле подыграл себе рукой, но арбитры не стали из-за этого отменять взятие ворот. Лопетеги должен был кардинально менять план на игру: стерильная в атаке игра (ноль ударов в направлении ворот) теперь была бесперспективной, на контратаки тщетно было рассчитывать. Поэтому хозяева запрессинговали активнее, начали действовать разнообразнее благодаря длинным передачам. Но намек на остроту был только один – когда ошибся тер Штеген и дал шанс Алехандро Гомесу. Однако сам тер Штеген впоследствии и исправил свою оплошность.

Второй тайм уже был более интересным. Прежде всего благодаря активизировавшейся "Севильи". Началась 45-минутка с выстрела Хесуса Наваса. Далее пристреливался Эскудеро, а потом еще и Эн-Несири попытался создать гол. В конце концов, "Севилья" забила, но после игры рукой, что не осталось без внимания арбитра. Был отменен гол и на другой половине поля из-за офсайда, но главное – это правомерные взятия ворот. К такому шел-шел и пришел Месси. В одном из эпизодов он откровенно плохо сыграл на добивании, отправив мяч над перекладиной. Но на 85-й минуте индивидуальная работа Месси дала свои плоды: он, обыгравшись с Илайксом, продрался по левому краю в штрафную, не переиграл Буну с первой попытки, но сумел протолкнуть мяч в сетку вторым темпом.

Вот он – ориентир на кубковый матч, который будет сыгран в среду. Ведь в нем "Барсе" нужно забивать минимум дважды. Шансы будут, ведь сегодня шансы были даже на больше – помним об ударе Деста в крестовину, помним, как Френки де Йонгу не хватило сантиметров, чтобы замкнуть дальнюю штангу.

С таким настроением "Барса" и выйдет на кубковый матч-реванш. Ну а Хулен Лопетеги должен сделать выводы: после этого поражения ничего непоправимого не произошло, а вот в случае неудачи в среду шанса извиниться за ошибку уже не будет.

Фото - La Liga

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Барселона" 0:2

Голы: Усман Дембеле 29, Лионель Месси 85

"Севилья": Яссин Буну, Иван Ракитич (Оскар Арнаис 63), Жюль Кунде, Хесус Навас, Серхио Эскудеро, Люк де Йонг (Оливер Торрес 63), Мунир Эль-Хаддади (Юссеф Эн-Несири 46), Диего Карлос (Карим Рекик 46), Алехандро Гомес (Сусо 46), Хоан Хордан, Фернандо Франсиско Режес

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Херард Пике (Рональд Араужо 67), Серхио Бускетс, Клеман Лангле, Лионель Месси, Усман Дембеле (Мартин Брайтвайт 82), Педри (Илайкс Мориба Курума 71), Хорди Альба, Френки де Йонг, Оскар Мингеза Гарсия

Предупреждения: Фернандо Франсиско Режес 31, Диего Карлос 38, Серхио Эскудеро 45, Карим Рекик 46, Хоан Хордан 88 - Лионель Месси 42, Усман Дембеле 82