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Куман теряет хавбека. Педри не смог доиграть матч с Севильей
Молодой полузащитник покинул поле на 71-й минуте
AS
В матче 25-го тура испанской Ла Лиги каталонская
Центральный полузащитник "блауграны" Педри получил травму на 71-й минуте встречи и был вынужден покинуть поле. Вместо 18-летнего испанца на поле вышел Илайш Мориба.
В текущем сезоне Педри провел 37 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
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