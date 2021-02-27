Куман теряет хавбека. Педри не смог доиграть матч с Севильей

В матче 25-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" на выезде обыграла "Севилью" со счетом 2:0.

Центральный полузащитник "блауграны" Педри получил травму на 71-й минуте встречи и был вынужден покинуть поле. Вместо 18-летнего испанца на поле вышел Илайш Мориба.

В текущем сезоне Педри провел 37 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.