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Пике: Барса показала, что она еще жива. Я очень горжусь командой

Испания
(1 голосов)

Защитник "Барсы" подвел итоги победы над "Севильей"

Пике: Барса показала, что она еще жива. Я очень горжусь командой

Goal

Новина українською

Центральный защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал выездную победу над "Севильей" в матче 25-го тура испанской Ла Лиги.

"В последний раз, когда мне приходилось говорить, были болезненные моменты. Я очень горжусь командой. Мы оправились от сильных ударов, и команда поднялась.

Команда показала, что она еще жива. И что мы будем биться в среду (прим. - Жерар говорит об ответном полуфинале Кубка Испании против "Севильи"). Если мы перевернем ход этого матча, то и сезон изменится", – рассказал Пике.

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В статье: Барселона Севилья (Испания) Жерар Пике
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
27.02.2021 в 20:11
НАЛИВАЙ Мессі... Навіть коли в нього мало що виходить, Ліонель все одно приковує цілковиту увагу суперника саме до себе! Залишилось небагато умовно вільним гравцям, користатись волею та хоч якось загострювати гру Барселони!
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