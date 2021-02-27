Пике: Барса показала, что она еще жива. Я очень горжусь командой

Центральный защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал выездную победу над "Севильей" в матче 25-го тура испанской Ла Лиги.

"В последний раз, когда мне приходилось говорить, были болезненные моменты. Я очень горжусь командой. Мы оправились от сильных ударов, и команда поднялась.

Команда показала, что она еще жива. И что мы будем биться в среду (прим. - Жерар говорит об ответном полуфинале Кубка Испании против "Севильи"). Если мы перевернем ход этого матча, то и сезон изменится", – рассказал Пике.