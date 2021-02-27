Куман: Мы показали, что все еще живы. Я очень горд Барсой

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал победу над "Севильей" в матче 25-го тура испанской Ла Лиги.

"Мы пытались оказать давление на соперника, но игра с тремя центральными защитниками и высокими флангами упростила нам задачу нейтрализовать "Севилью". Это ключевой момент.

Мы использовали рискованную систему. Без мяча мы прессинговали, пытались играть один в один. Наша игра без мяча оказалась ключевой. Сегодня мы показали, что мы все еще живы, и это очень важно. Очень горд командой, особенно в плане физики. У соперника очень физически сильная команда, и мы на равных играли без мяча, а с мячом действовали очень хорошо и спокойно.