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Куман: Мы показали, что все еще живы. Я очень горд Барсой
Наставник каталонцев подвел итоги матча против "Севильи"
Marca
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал
"Мы пытались оказать давление на соперника, но игра с тремя центральными защитниками и высокими флангами упростила нам задачу нейтрализовать "Севилью". Это ключевой момент.
Мы использовали рискованную систему. Без мяча мы прессинговали, пытались играть один в один. Наша игра без мяча оказалась ключевой. Сегодня мы показали, что мы все еще живы, и это очень важно. Очень горд командой, особенно в плане физики. У соперника очень физически сильная команда, и мы на равных играли без мяча, а с мячом действовали очень хорошо и спокойно.
Мы, конечно, верим в камбэк в Кубке с "Севильей" после 0:2. Сегодня мы выстояли на протяжении всего матча, несмотря на травмы, но среда – это еще одна игра. Если мы сыграем хорошо, будут шансы. "Барса" должна побеждать в каждом матче. Сегодняшние три очка важны, а матч в среду – еще одна возможность. Нужно стараться, чтобы продолжать борьбу во всех турнирах", – рассказал Куман.
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