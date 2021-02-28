Куман: Гризманн не в старте - это не наказание. Рядом с Месси должен быть игрок быстрее

В матче 25-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" на выезде обыграл "Севилью" со счетом 2:0. Главный тренер "блауграны" Рональд Куман не поставил в стартовый состав французского форварда Антуана Гризманна.

Наставник "Барсы" так обьяснил свое решение.

"Это не послание Гризманну. Мы просто решили изменить систему, поэтому поставили Дембеле, чтобы действовать из глубины.

При счете 1:0 мы сказали, что рядом с Лео нам нужен кто-то быстрее, чем Гризманн. Это не наказание", - рассказал Куман.