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Куман: Гризманн не в старте - это не наказание. Рядом с Месси должен быть игрок быстрее

Испания
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Антуан просидел весь матч против "Севильи" в запасе

Куман: Гризманн не в старте - это не наказание. Рядом с Месси должен быть игрок быстрее

Reuters

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В матче 25-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" на выезде обыграл "Севилью" со счетом 2:0. Главный тренер "блауграны" Рональд Куман не поставил в стартовый состав французского форварда Антуана Гризманна.

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Наставник "Барсы" так обьяснил свое решение.

"Это не послание Гризманну. Мы просто решили изменить систему, поэтому поставили Дембеле, чтобы действовать из глубины.

При счете 1:0 мы сказали, что рядом с Лео нам нужен кто-то быстрее, чем Гризманн. Это не наказание", - рассказал Куман.

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В статье: Рональд Куман Антуан Гризманн Барселона Севилья (Испания)
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Источник:
Marca

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