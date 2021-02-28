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Куман: Гризманн не в старте - это не наказание. Рядом с Месси должен быть игрок быстрее
Антуан просидел весь матч против "Севильи" в запасе
Reuters
В матче 25-го тура испанской Ла Лиги каталонская
Наставник "Барсы" так обьяснил свое решение.
"Это не послание Гризманну. Мы просто решили изменить систему, поэтому поставили Дембеле, чтобы действовать из глубины.
При счете 1:0 мы сказали, что рядом с Лео нам нужен кто-то быстрее, чем Гризманн. Это не наказание", - рассказал Куман.
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