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Основной полузащитник Барсы пропустит матч с ПСЖ
Вчера каталонцы потеряли сразу троих игроков
AS
Полузащитник "Барселоны" Педри с большой долей вероятности пропустит ответную игру с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов (первый матч – 1:4).
18-летний вундеркинд получил травму в субботнем поединке с "Севильей" (2:0). Медобследование выявило у него мышечное повреждение нижней части левой ноги.
По данным журналиста Diario Sport Хави Мигеля, Педри пропустит 2-3 недели.
Помимо Педри, в матче с "Севильей" травмы получили Жерар Пике и Рональд Араухо.
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