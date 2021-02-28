Основной полузащитник Барсы пропустит матч с ПСЖ

Полузащитник "Барселоны" Педри с большой долей вероятности пропустит ответную игру с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов (первый матч – 1:4).

18-летний вундеркинд получил травму в субботнем поединке с "Севильей" (2:0). Медобследование выявило у него мышечное повреждение нижней части левой ноги.

По данным журналиста Diario Sport Хави Мигеля, Педри пропустит 2-3 недели.

Помимо Педри, в матче с "Севильей" травмы получили Жерар Пике и Рональд Араухо.