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Основной полузащитник Барсы пропустит матч с ПСЖ

Испания
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Вчера каталонцы потеряли сразу троих игроков

Основной полузащитник Барсы пропустит матч с ПСЖ

AS

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Педри с большой долей вероятности пропустит ответную игру с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов (первый матч – 1:4).

18-летний вундеркинд получил травму в субботнем поединке с "Севильей" (2:0). Медобследование выявило у него мышечное повреждение нижней части левой ноги.

По данным журналиста Diario Sport Хави Мигеля, Педри пропустит 2-3 недели.

Помимо Педри, в матче с "Севильей" травмы получили Жерар Пике и Рональд Араухо.

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В статье: Барселона Педри
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