Реванш, но не месть. Севилья - Барселона 0:2. Обзор матча и видео голов

"Барселона" хорошо подготовилась к матчу с "Севильей". Перекрыла все козыри соперника и продемонстрировала свои. Как итог – закономерная победа "блаугранас", добытая благодаря голам Дембеле и Месси. Это реванш за поражение в полуфинале Кубка Испании, но еще не месть. Месть будет, если "Барса" выиграет в ответном матче и пройдет в финал.

А пока смотрим видеообзор поединка 25-го тура Примеры "Севилья" - "Барселона".

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Барселона" 0:2

Голы: Усман Дембеле 29, Лионель Месси 85