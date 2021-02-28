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Реванш, но не месть. Севилья - Барселона 0:2. Обзор матча и видео голов

Испания
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Севилья - Барселона ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 27.02.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Реванш, но не месть. Севилья - Барселона 0:2. Обзор матча и видео голов

La Liga

UA-Футбол
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"Барселона" хорошо подготовилась к матчу с "Севильей". Перекрыла все козыри соперника и продемонстрировала свои. Как итог – закономерная победа "блаугранас", добытая благодаря голам Дембеле и Месси. Это реванш за поражение в полуфинале Кубка Испании, но еще не месть. Месть будет, если "Барса" выиграет в ответном матче и пройдет в финал.

А пока смотрим видеообзор поединка 25-го тура Примеры "Севилья" - "Барселона".

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Барселона" 0:2
Голы: Усман Дембеле 29, Лионель Месси 85

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В статье: Барселона Севилья (Испания)
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