Барселона - Севилья. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

В 25-м туре чемпионата Испании "Барселона" победила "Севилью" 2:0, чем сделала заявку на камбак в Кубке Испании. В первом поединке полуфинала "блаугранас" уступили 0:2, но надеются отыграть отставание. Получится ли? Узнаем 03.03.2021 в 22:00.

Текстовая онлайн прямая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матч – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция поединке Кубка Испании – видеосервис MEGOGО.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча "Барселона" - "Севилья"?