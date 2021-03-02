"Работа Кумана заслуживает похвалы". Представитель штаба Лапорты – про слухи о назначении Артеты

Рафа Юсте, представитель штаба кандидата в президенты каталонской "Барселоны" Жоана Лапорты, опроверг информацию о том, что менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета может возглавить первую команду "сине-гранатовых". Цитирует Рафу Sport.es.

"Я могу спокойно заявить о том, что это не является правдой. Я желаю Куману удачного сезона. Работа голландца заслуживает похвалы, он делает ставку на воспитанников, а у клуба сейчас даже нет президента. Мы с Жоаном хотим поддержать исполнителей и мотивировать их. Артета – классный тренер, товарищ Пепа Гвардиолы, но мы с ним не общались".