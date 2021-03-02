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"Работа Кумана заслуживает похвалы". Представитель штаба Лапорты – про слухи о назначении Артеты

Испания
(1 голосов)

Жоан может стать президентом клуба

"Работа Кумана заслуживает похвалы". Представитель штаба Лапорты – про слухи о назначении Артеты

Sport

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Рафа Юсте, представитель штаба кандидата в президенты каталонской "Барселоны" Жоана Лапорты, опроверг информацию о том, что менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета может возглавить первую команду "сине-гранатовых". Цитирует Рафу Sport.es.

"Я могу спокойно заявить о том, что это не является правдой. Я желаю Куману удачного сезона. Работа голландца заслуживает похвалы, он делает ставку на воспитанников, а у клуба сейчас даже нет президента. Мы с Жоаном хотим поддержать исполнителей и мотивировать их. Артета – классный тренер, товарищ Пепа Гвардиолы, но мы с ним не общались".

Напомним, Микель был в системе "Барселоны" (1997-2001), но не сумел пробиться в основу.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Микель Артета
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
02.03.2021 в 14:28
заслуговує на похвалу ... та ви що це точно ні, за цим до шепетівського шизоАНАЛітика той й похвалить й приголубить бідненького кумана... дуріану з його мессоманією не звикати та й Мессі такий недоступний - тож обирати не доводиться...
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