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"Работа Кумана заслуживает похвалы". Представитель штаба Лапорты – про слухи о назначении Артеты
Жоан может стать президентом клуба
Sport
Рафа Юсте, представитель штаба кандидата в президенты каталонской "Барселоны" Жоана Лапорты, опроверг информацию о том, что менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета может возглавить первую команду "сине-гранатовых". Цитирует Рафу Sport.es.
"Я могу спокойно заявить о том, что это не является правдой. Я желаю Куману удачного сезона. Работа голландца заслуживает похвалы, он делает ставку на воспитанников, а у клуба сейчас даже нет президента. Мы с Жоаном хотим поддержать исполнителей и мотивировать их. Артета – классный тренер, товарищ Пепа Гвардиолы, но мы с ним не общались".
Напомним, Микель был в системе "Барселоны" (1997-2001), но не сумел пробиться в основу.
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