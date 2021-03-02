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Отказался давать показания: экс-президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу был освобожден под залог

Испания
(2 голосов)

У экс-босса каталонцев проблемы

Отказался давать показания: экс-президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу был освобожден под залог

fcbarcelonanoticias

Новина українською

Вчера, 1 марта, полиция задержала экс-президента каталонской "Барселоны" Хосепа Марию Бартомеу по подозрению в коррупции. Сегодня, 2 марта, после ночи в отделении, сам чиновник и его правая рука Жауме Масферрер были отпущены под залог.

Они воспользовались правом не свидетельствовать против себя и не стали давать показания. Испанская пресса отмечает, что дело еще не закрыто.

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Напомним, вчера полицейские провели обыск в офисах каталонского клуба, он был связан со скандалом с критикой игроков испанской команды в социальных сетях.

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В статье: Барселона Хосеп Мария Бартомеу
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Источник:
Marca

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Комментарии (6)
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Red_Cat (Салоники)
03.03.2021 в 10:30
редакционный бар "Голубая устрица"
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0
-8
Algrab (Костопiль)
02.03.2021 в 18:05
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+10
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.03.2021 в 14:48
Пока не допросите Шепетовского Аленя, дело с мертвой точки не сдвинется!!!
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+11
-3
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Alex7Chapman (Кропивницький)
02.03.2021 в 14:21
Вони скористалися правом не свідчити проти себе й не стали давати показання... цікавенько, а ЛеоМессі свідчитиме проти такого ненависного йому барт'МЕУ... (шепетівський шизоолень не дасть збрехати)
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+11
-3
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Alex7Chapman (Кропивницький)
02.03.2021 в 14:17
Сьогодні, 2 березня, після ночі у відділенні, сам чиновник і його права рука Жауме Масферрер були відпущені під заставу. а де ж тоді тоді "ліва рука" корупціонера барт'МЕУ - та, яка є його позаштатним радником з шепетівської райПСИХпалати...?
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+11
-3
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dimonxman again (London)
02.03.2021 в 14:26
Скрывается в Канаде :)))
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+10
-3


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