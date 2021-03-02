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Отказался давать показания: экс-президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу был освобожден под залог
У экс-босса каталонцев проблемы
fcbarcelonanoticias
Вчера, 1 марта, полиция задержала экс-президента каталонской "Барселоны" Хосепа Марию Бартомеу по подозрению в коррупции. Сегодня, 2 марта, после ночи в отделении, сам чиновник и его правая рука Жауме Масферрер были отпущены под залог.
Они воспользовались правом не свидетельствовать против себя и не стали давать показания. Испанская пресса отмечает, что дело еще не закрыто.
Напомним, вчера полицейские провели обыск в офисах каталонского клуба, он был связан со скандалом с критикой игроков испанской команды в социальных сетях.
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