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Осечка перед мадридским дерби. Реал - Реал Сосьедад 1:1. Обзор матча и видео голов
Реал - Реал Сосьедад ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.03.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
La Liga
"Реал" планировал воспользоваться осечками "Атлетико" и вплотную подобраться к конкуренту. Но для этого "Реалу" нельзя было терять очки в поединке с "Реал Сосьедадом" и побеждать в мадридском дерби, которое состоится через неделю. Однако план не сработал. Ничья 1:1, полученная в матче против клуба из Сан-Себастьяна, означает, что "Реал" не избавился от игровых проблем и дальше будет находиться в статусе догоняющего. Теперь впереди мадридцев еще и "Барселона".
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 25-го тура Примеры "Реал" - "Реал Сосьедад".
Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Реал Сосьедад" 1:1
Голы: Винисиус Жуниор 89 - Кристиан Португес 55
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