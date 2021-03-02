Осечка перед мадридским дерби. Реал - Реал Сосьедад 1:1. Обзор матча и видео голов

"Реал" планировал воспользоваться осечками "Атлетико" и вплотную подобраться к конкуренту. Но для этого "Реалу" нельзя было терять очки в поединке с "Реал Сосьедадом" и побеждать в мадридском дерби, которое состоится через неделю. Однако план не сработал. Ничья 1:1, полученная в матче против клуба из Сан-Себастьяна, означает, что "Реал" не избавился от игровых проблем и дальше будет находиться в статусе догоняющего. Теперь впереди мадридцев еще и "Барселона".

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 25-го тура Примеры "Реал" - "Реал Сосьедад".

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Реал Сосьедад" 1:1

Голы: Винисиус Жуниор 89 - Кристиан Португес 55