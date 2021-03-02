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Осечка перед мадридским дерби. Реал - Реал Сосьедад 1:1. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Реал - Реал Сосьедад ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.03.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Осечка перед мадридским дерби. Реал - Реал Сосьедад 1:1. Обзор матча и видео голов

La Liga

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" планировал воспользоваться осечками "Атлетико" и вплотную подобраться к конкуренту. Но для этого "Реалу" нельзя было терять очки в поединке с "Реал Сосьедадом" и побеждать в мадридском дерби, которое состоится через неделю. Однако план не сработал. Ничья 1:1, полученная в матче против клуба из Сан-Себастьяна, означает, что "Реал" не избавился от игровых проблем и дальше будет находиться в статусе догоняющего. Теперь впереди мадридцев еще и "Барселона".

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 25-го тура Примеры "Реал" - "Реал Сосьедад".

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Реал Сосьедад" 1:1
Голы: Винисиус Жуниор 89 - Кристиан Португес 55

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В статье: Реал (Мадрид)
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Комментарии (6)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
02.03.2021 в 20:05
Реал і Барса весь чемпіонат грають у піддавки. Може в Атлетіко якась річниця, та РМ і ФКБ вирішили їм подарувати чемпіонство))).
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0
-12
VladKoval61 (Херсон)
02.03.2021 в 16:40
ребята а почему реал второй а барса третья - не пойму ведь разница мяч ей у барси лучше
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+3
-10
avatar
MES QUE UN CLUB
02.03.2021 в 17:46
Наверное автор мадридист и ему так приятнее.)) На других адекватных сайтах наоборот.
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+4
-10
avatar
Просто Квашин (Харьков)
02.03.2021 в 22:56
Не ной Несквик...
+8
-3
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
03.03.2021 в 09:53
влучно сказано Просто Квашин (Харьков)
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+8
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
03.03.2021 в 10:29
потому, что у семьона постоянно бомбит. он не может по-другому.
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0
-9


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