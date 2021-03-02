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Азар не успевает восстановиться к ближайшим матчам Реала

Испания
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Игрок получил травму в начале февраля

Азар не успевает восстановиться к ближайшим матчам Реала

Новина українською

Нападающий "Реала" Эден Азар не укладывается в запланированные сроки восстановления, пишет AS.

Бельгиец пока тренируется по индивидуальной программе в зале. Изначально ожидалось, что Азар, получивший мышечную травму 3 февраля, восстановится за 3-4 недели, однако возвращение футболиста на поле отложено.

Врачи "Реала" предполагали, что ко 2 марта Азар сможет хотя бы частично работать в общей группе.

В этом сезоне 30-летний игрок выходил на поле в 8 матчах чемпионата Испании, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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