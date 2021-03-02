От Пожирателей бобов до Задниц. Прозвища клубов испанской Примеры

В Примере практически все клубы имеют прозвища – причем, весьма и весьма разнообразные.

"Алавес"

Основное прозвище: "Пожиратели бобов"

Альтернативное: "Славные"

По цветам: альбиасулес, "бело-синие"

В основе прозвища баскского клуба (Babazorros) существует отсылка к кормовым бобам, которые составляли основную часть рациона бедных жителей провинции Алава.

Еще одно прозвище, "Славные", родом из Кубка УЕФА розыгрыша 2000/01, когда команда сенсационно дошла до великого финала, в котором получила две красные карточки и проиграла "Ливерпулю" 4:5.

"Атлетик"

Основное прозвище: "Львы"

Альтернативное: -

По цветам: сурригорри, "красно-белые" (на баскском)

Христианский мученик Мамант Кесарийский был брошен на арену со львами, но животные не тронули его. Не вынесший этого зрелища языческий жрец поразил Маманта трезубцем.

В Испании Маманта Кесарийского называют Мамас (или Мамес) Каппадокийский.

В 1913-ом году стадион "Атлетика" был построен на землях церкви Святого Мамеса, поэтому получил название "Сан Мамес". По аналогии с легендой игроки стали называться "Львами".

"Атлетико"

Основное прозвище: "Матрасники"

Альтернативное: "Индейцы"

По цветам: рохибланкос, "красно-белые"

Для того, чтобы создать комплект формы, "Атлетико" покупал дешевую красно-белую ткань в полоску, которую использовали для обшивки матрасов – отсюда и возник никнейм Colchoneros ("Матрасники").

Прозвище "Индейцы" сначала имело уничижительную подоплеку: так "Атлетико" называли фанаты мадридского "Реала" за то, что в красно-белой команде наличествовало слишком много легионеров из Южной Америки. Однако, со временем это звонкое название стало одной из фишек фанатов "Атлети", зачастую приходящих на стадион в традиционном для индейских вождей головном уборе.

"Барселона"

Основное прозвище: "Задницы"

Альтернативное: -

По цветам: блаугранас, "сине-гранатовые"

Между 1909 и 1922 г.г. "Барселона" играла на стадионе "Камп дель Каррер Индустрия" на 6.000 зрителей, который не мог вместить всех желающих посмотреть на выступления блаугранас. Болельщики, которым не досталось билетов, забирались на верхотуру последнего ряда, где не было кресел – в результате, прохожим внизу были видны только их беспокойные пятые точки, чуть ли не свисающие с бетонного ограждения.

Так и получилось знаменитое ироничное прозвище Los Cules, "Задницы", от которого болельщики "Барсы", чтя историческую традицию, никогда не отказывались.

"Бетис"

Основное прозвище: "Жители Бетики"

Альтернативное: "Огурцы", "Жители города Солнца"

По цветам: вердибланкос, "зелено-белые"

Древнеримская провинция Бетика территориально примерно соответствовала сегодняшней Андалусии, а город Севилья в ту пору назывался Гиспалис. Название "Бетис" - это именно отсылка к Бетике, поэтому, соответственно, команду стали называть Beticos, "жители Бетики".

Фанаты злейшего врага, "Севильи", называют "Бетис" "огурцами", а кроме того, существует еще одно прозвище. Стадион "Бенито Вильямарин" расположен в севильском районе Гелиополис, и раньше носил именно название района. Гелиополис означает "Город Солнца", поэтому болельщиков команды иногда называют "жителями города Солнца".

"Валенсия"

Основное прозвище: "Дружбаны"

Альтернативное:

По цветам: таронгес, "оранжевые"

"Валенсию" называют "Летучими мышами" только за рубежом, обращая внимание на рукокрылый силуэт на гербе клуба. Однако для Испании это довольно часто повторяющаяся история – например, одно время летучая мышь украшала и лого "Барселоны".

В стране команду именуют Los Ches, это панибратское аргентинское обращение к другу. А из-за запасной формы валенсийцев частенько именуют, собственно, "Оранжевыми".

"Вальядолид"

Основное прозвище: "Пуцела"

Альтернативное: -

По цветам: бланкивиолетас, "бело-фиолетовые"

"Вальядолид" обладает одним из самых таинственных прозвищ (Pucela) в испанском футболе. Причем относится оно не только к футбольной команде, но и вообще, ко всем жителям города.

Существуют три гипотезы его происхождения:

В XV веке вальядолидские рыцари отправились во Францию, дабы примкнуть к отрядам Жанны д’Арк. Слово "дева" на старокастильском звучит как "pucela", поэтому этих рыцарей стали называть "пуцелланами". Вальядолид расположен на равнине, где встречаются две реки, поэтому прозвище Pucela образовано от слова "Pozuelo", что примерно можно перевести как "бассейн в сухой среде". Вальядолидские купцы покупали пуццолан (породы, из которых древние римляне изготавливали строительный цемент) в итальянском городе Поццуоли. Эти купцы были известны как "пуццоланы", откуда и произошел термин Pucela.

"Вильярреал"

Основное прозвище: "Желтая подводная лодка"

Альтернативное: -

По цветам: -

В сороковых годах прошлого столетия "Вильярреал" начал использовать желтую форму, а после выхода нашумевшего мультфильма "Желтая подводная лодка" в 1968-ом году, команда и получила такое прозвище.

"Вильярреал" даже хотел выкупить небольшую подложку у ВМФ Испании и поставить ее на постамент около своей арены, но военные отказались продавать хоть и старый, но все-таки военный артефакт.

"Гранада"

Основное прозвище: "Насриды"

Альтернативное: "Убийца гигантов"

По цветам: рохибланкос, "красно-белые"

Гранадским эмиратом в течение двух с половиной веков правила мусульманская династия Насридов, о чем, как мы хорошо видим, никто не забыл.

Звонкий никнейм "Убийца гигантов" клуб получил в 1972-ом году, когда в течение 20 дней одержал три громкие победы над тремя классическими испанскими клубами ("Гранада" - "Атлетик" 5:1, "Гранада" - "Барселона" 2:0, "Гранада" - "Реал" 2:1).

С тех пор, как только "Грана" побеждает большую команду, тут же вспоминают эту старую, но славную кличку.

"Кадис"

Основное прозвище: "Пираты"

Альтернативное: "Желтая подводная лодка"

По цветам: -

Жители Кадиса считаются самыми веселыми, самыми безбашенными и самыми много пьющими представителями Испании. А еще Кадис – родина испанского пиратства, в стратегически важном Кадисском заливе произошло огромное количество корабельных сражений, и до сих пор считается, что на его дне захоронены несметные сокровища. Поэтому, команду предсказуемо именуют "Пиратами".

"Желтая подводная лодка" дан в честь главного командного колора, причем так называть клуб и его болельщиков начали раньше, чем аналогично поступили в Вильярреале.

"Леванте"

Основное прозвище: "Лягушки"

Альтернативное: -

По цветам: -

"Леванте" никогда не считался ни особо успешным, ни особо богатым клубом, а одна из первых арен организации находилась в заболоченной местности близ реки Турия.

Из-за крайне неудачного расположения стадиона все вечерние матчи "Леванте" проходили под аккомпанемент квакающих лягушек, во множестве обитавших в этой местности.

Прозвище Granotes ("Лягушки") команде дали болельщики главного врага, "Валенсии".

Так и прижилось.

"Осасуна"

Основное прозвище: "Красненькие"

Альтернативное: -

По цветам: -

Памплонские болельщики именуют любимую команду уменьшительно-ласкательно – "Красненькие", естественно, по основным цветам.

Интересно, что на протяжении 101-летней истории клубу пытались давать и другие никнеймы, но они так и не прижились.

"Реал"

Основное прозвище: "Меренги"

Альтернативное: "Викинги", "Галактикос"

По цветам: бланкос, "белые"

Главное прозвище мадридского "Реала" тесно связано с белоснежным цветом его формы. Меренга – это французское пирожное из запеченных взбитых яичных белков и сахара. Впервые этот десерт был упомянут в 1692-ом году в поваренной книге Франсуа Массиало.

"Викингами" команду прозвали болельщики "Атлетико" в тот период, когда в "Мадриде" выступали сразу несколько скандинавских футболистов.

Ну, а насчет "Галактикос" пояснения излишни: слишком уже заметной стала трансферная кампания Флорентино Переса во время его первого мандата.

"Реал Сосьедад"

Основное прозвище: "Королевский"

Альтернативное:

По цветам: чури-урдин, "бело-голубые" (на баскском)

"Сосьедад" имеет очень тесные связи с испанской королевской семьей, поскольку красивейший город Сан-Себастьян являлся летней резиденцией короны. Монархи жили прямо в жемчужине провинции Гипускоа, на берегу бухты Ла Конча, считающейся природным сокровищем Испании.

11 февраля 1910-го года король Альфонсо де Бурбон присвоил "Сосьедаду" приставку "Реал" ("королевский") и разрешение нанести на эмблему корону – футбольный клуб "Мадрид", например, удостоился такой чести только через 10 лет.

С тех пор команду называют "Эрреала" ("королевский" на эускара, баскском языке).

"Севилья"

Основное прозвище: "Нервьонцы"

Альтернативное: -

По цветам: бланкирохос, "бело-красные"

Севильские клубы изначально разделяли социальные противоречия ("Севилья" - местная элита, "Бетис" - всяческие пролетарии) и локации – если "Бетис" базировался в районе Гелиополис, то Севилья прописалась в Нервьоне, в самом центре города, там, где находится ее стадион "Рамон Санчес Писхуан". Поэтому, собственно, они и нервьонцы.

Интересно, что район назван в честь реки, которая вообще протекает… в Бильбао.

"Сельта"

Основное прозвище: "Кельты"

Альтернативное: -

По цветам: селестес, "небесные"

Кельты издревле проживали на территории современной Галисии (да и вообще – в Испании), пока не были вытеснены вездесущими римлянами. Поэтому основное прозвище "Сельты" - дань историческим традициям.

Что касается "Небесных", то так команду называют по цвету формы. Вообще, синий и голубой цвета в качестве основных часто выбирают команды, города которых расположены вблизи крупных водоемов.

"Уэска"

Основное прозвище: "Оскенцы"

Альтернативное: "Крест Святого Георгия"

По цветам: асульгранас, "сине-гранатовые"

Город Уэска на латыни называется "Оска", следовательно, его жители – оскенцы. Так именуют не только жителей города, но также футболистов и болельщиков "Уэски". Вторая бойкая погремуха исходит из флага провинции Уэска, полотнища, на котором изображен крест Святого Георгия (по-испански его именуют Сан Хорхе).

Крест Святого Георгия в различных вариациях наносится на форму футбольного клуба.

"Хетафе"

Основное прозвище: "Хета"

Альтернативное: "ЕвроХета"

По цветам: асулонес, "синие"

"Хетафе" появился в испанской элите относительно недавно, поэтому еще не успел обрасти каким-то узнаваемым никнеймом. Команду называют просто "Хета", сокращенно от "Хетафе".

После интересной кампании в еврокубках появилось и другое прозвище, редко, впрочем, используемое – "ЕвроХета" (например, "Депортиво", прежде чем он стал "СуперДепором", именовали "ЕвроДепором").

"Эйбар"

Основное прозвище: "Оружейники"

Альтернативное: -

По цветам: -

Armeros ("Оружейники") – название жителей городка Эйбар, распространившееся на футбольный клуб и его болельщиков. Его происхождение тесно связано с историческими традициями населенного пункта, где производилось оружие.

Гильдия оружейников являлась самой важной в Эйбаре с XV века и до 1997-го года, когда производство оружия прекратилось окончательно.

"Эльче"

Основное прозвище: "Илиситанцы"

Альтернативное: -

По цветам: франхивердес, "полосато-зеленые"

Город Эльче при иберийцах, судя по всему, носил название Илиси, а после римского завоевания был переименован в Колонию Юлии Илиси Августы. Таким образом, как дань истории, жители города, футболисты и болельщики именуются "Илиситанцами".

На матчах команды зачастую используются баннеры с "Дамой из Эльче", грандиозным и самым знаменитым памятником иберийского искусства, но прозвище "Дама" так и не прижилось на секторах стадиона "Мануэль Мартинес Валеро".