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Жоан Лапорта сообщил, сколько процентов прибыли Барселоны дает Лионель Месси
Судьба Месси - его победа
Кандидат на пост президента испанской "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о будущем нападающего-аргентинца Лионеля Месси.
Мы сделаем ему предложение, которое будет соответствовать ситуации в клубе. Мы не сможем соревноваться с другими командами, но деньги - не главное для Лео.
Я уверен, что он не останется в клубе в случае победы других кандидатов. Ему не нравился мистер Фрейш, ведь его совет директоров считает, что Месси не так уж и нужен команде. Но присутствие Лео дает 30% доходов клуба! И у Месси тоже есть эмоции. Если он уйдет, наша жизнь не закончится на этом, - цитирует Marca.
Выборы нового президента "Барселоны" состоятся 7 марта. Предыдущий босс клуба Хосеп Бартомеу вынужден был уйти со скандалом, сейчас по его деятельности продолжается расследование полиции.
Срок действующего контракта Лионеля Месси с "Барселоной" истекает летом. Футболист должен принять решение о своем будущем после разговора с новым президентом клуба.
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