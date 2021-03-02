Жоан Лапорта сообщил, сколько процентов прибыли Барселоны дает Лионель Месси

Кандидат на пост президента испанской "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о будущем нападающего-аргентинца Лионеля Месси.

Мы сделаем ему предложение, которое будет соответствовать ситуации в клубе. Мы не сможем соревноваться с другими командами, но деньги - не главное для Лео.

Я уверен, что он не останется в клубе в случае победы других кандидатов. Ему не нравился мистер Фрейш, ведь его совет директоров считает, что Месси не так уж и нужен команде. Но присутствие Лео дает 30% доходов клуба! И у Месси тоже есть эмоции. Если он уйдет, наша жизнь не закончится на этом, - цитирует Marca.