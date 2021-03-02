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Жоан Лапорта сообщил, сколько процентов прибыли Барселоны дает Лионель Месси

Испания
(15 голосов)

Судьба Месси - его победа

Жоан Лапорта сообщил, сколько процентов прибыли Барселоны дает Лионель Месси

Новина українською

Кандидат на пост президента испанской "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о будущем нападающего-аргентинца Лионеля Месси.

Мы сделаем ему предложение, которое будет соответствовать ситуации в клубе. Мы не сможем соревноваться с другими командами, но деньги - не главное для Лео.

Я уверен, что он не останется в клубе в случае победы других кандидатов. Ему не нравился мистер Фрейш, ведь его совет директоров считает, что Месси не так уж и нужен команде. Но присутствие Лео дает 30% доходов клуба! И у Месси тоже есть эмоции. Если он уйдет, наша жизнь не закончится на этом, - цитирует Marca.

Выборы нового президента "Барселоны" состоятся 7 марта. Предыдущий босс клуба Хосеп Бартомеу вынужден был уйти со скандалом, сейчас по его деятельности продолжается расследование полиции.

Срок действующего контракта Лионеля Месси с "Барселоной" истекает летом. Футболист должен принять решение о своем будущем после разговора с новым президентом клуба.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
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Комментарии (10)
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Spokoyno (Киев)
03.03.2021 в 14:08
Невже не зрозуміло, що Мессі не тільки отримував шалені гроші, але і "приносив в касу Барселону" набагато більше!
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+1
-10
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Spokoyno (Киев)
03.03.2021 в 15:00
А де десята ЧАВКА Хоч зрозуміло, що більшість мінусів намалював многоНІКій дітЛОХ! Воно ж при згаді Барселони чи Мессі страждає від "швидкої Насті"! Кривава
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0
-2
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Red_Cat (Салоники)
03.03.2021 в 10:25
редакция - это бар "Голубая устрица"
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+2
-10
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
02.03.2021 в 22:38
"Якщо він (Мессі) піде, наше життя не закінчиться на цьому, - цитує Marca." ваше - ні... а от життя мессозбоченого шизооленя з шепетівської райПСИХпалати - так закінчиться... втратить сенс існування... без бородатого карлика-ідола...
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+11
-4
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
02.03.2021 в 22:35
"І в Мессі теж є емоції." усі бачили емоції допінгованого недобоксера, коли той вдарив ззаду по голові футбольного опонента...
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+11
-4
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Просто Квашин (Харьков)
02.03.2021 в 22:35
«Барселона» погрязла в долгах!«Барселона» на официальном сайте опубликовала годовой финансовый отчёт, согласно которому краткосрочный долг каталонского клуба составил около 730 млн евро, а вся сумма задолженностей сине-гранатовых достигла почти 1,2 млрд. Рассказываем, как ухудшилась экономическая составляющая топового европейского клуба, который погряз в долгах.Самая большая часть расходов клуба приходится на фонд заработной платы, который составляет 74% бюджета. В «Барселоне» сильно обеспокоены ситуацией с контрактами игроков. Именно это и привело к переговорам об отсрочке и сокращении зарплаты футболистов с момента начала пандемии.К тому же, по информации испанского издания COPE, каталонскому клубу пришлось взять кредит в банке, чтобы выплатить зарплату за полгода своим игрокам. «Барса» не заплатила им ни в декабре, ни в январе, пообещав погасить задолженность в феврале. Руководство сине-гранатовых до сих пор должно другим клубам 126 млн евро за трансферные сделки, которые были осуществлены в последние годы. Например, «Барселона» должна 29 млн евро «Ливерпулю» за подписание Филиппе Коутиньо, 16 млн евро «Аяксу» за Френки де Йонга, 10 млн «Бордо» за Малкома, 21 млн евро «Гремио» за Артура и 11 млн евро «Баварии» за Артуро Видаля. Последние трое уже не выступают за каталонский клуб, а каждый долг требует оплаты до 30 июня этого года.
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+12
-4
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
02.03.2021 в 22:41
Просто Квашин (Харьков) каталонський недогранд Барселона - БАНКРУТ - болюча РЕАЛьність для мессозбоченців гей-клубу "великая путалона"...
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+11
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.03.2021 в 08:59
ПЕРЕС клятий довів Барсу до банкрутства...
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+8
-1
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
02.03.2021 в 22:14
Лапорта ще той клоун : Ми не зможемо змагатися з іншими командами, але гроші – не головне для Лео... Гроші не головне для допінгованого недобоксера - який Барселону поставив раком КОНТРАКТОМ ЛОЯЛЬНОСТІ НА 555 МЛН ЄВРО ... Ой, уявляю що то буде за пропозиція одразу 1 млрд пожиттєвий контракт
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+9
-4
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
02.03.2021 в 22:08
"Кабан" Лапорта: Ми зробимо йому пропозицію, яка буде відповідати ситуації в клубі. це ж яку... таку пропозицію може зробити збанкрутований клуб з боргами які перевалили за 1.3 МЛРД євро
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+9
-4


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