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Ла Лига потеряет 2 млрд евро из-за коронавируса

Испания
(3 голосов)

Колоссальные потери

Ла Лига потеряет 2 млрд евро из-за коронавируса

twitter.com/laliga

Новина українською

Ла Лига опубликовала финансовый отчет за минувший сезон, а также прогноз на ближайшее будущее. Цифры, прямо скажем, неутешительные.

Так, аудитор Price Waterhouse Coopers посчитал, что в сезоне-2019/20 клубы суммарно выручили 4,8 млрд евро. Это на 366 млн меньше, чем было запланировано.

В текущем сезоне, который с самого начала проводится при пустых трибунах, потери будут гораздо более серьезными - 1,647 млрд евро при плане в 5,2 млрд. То есть, клубы первого и второго испанского дивизионов суммарно потеряли 31% своего дохода.

Чтобы вырулить, клубы все вместе сократили расходы на 984 млн, тем самым уменьшив чистое влияние пандемии до 1,03 млрд евро за два сезона. Тем не менее, сумма эта огромная, и будущее клубов будет зависеть от скорости и успеха кампании по вакцинации в Испании.

Не теряет оптимизма и президент Ла Лиги Хавьер Тебас: "Несмотря на огромные 2 млрд потерь, наши клубы, особенно большие клубы смогли противостоять кризису".

Ранее СМИ писали, что долги "Барселоны" достигли 1,173 млрд евро.

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В статье: Ла Лига Ла Лига 2 коронавирус
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Источник:
AFP

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