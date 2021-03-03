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Барселона – Севилья. АУДИО онлайн трансляция ответного матча полуфинала Кубка Испании
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Eurosport
Журналисты UA-Футбол прокомментируют ответный поединок полуфинала Кубка Испании между "Севильей" и каталонской "Барселоной".
Куман сумел взять реванш у "нервионцев" в рамках Ла Лиги, причем сделал это Рональд в гостях, а не на "Камп Ноу". Теперь голландский специалист и его команда возвращаются к кубковой битве, в которой после первого матча полуфинала все складывается не очень гладко (2:0). Кто выйдет в финал турнира? За кем будет третья очная встреча за последнее время? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 3 марта – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
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