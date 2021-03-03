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Барселона - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Барселона - Севилья: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.03.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
La Liga
В 25-м туре чемпионата Испании "Барселона" победила "Севилью" 2:0, чем сделала заявку на камбак в Кубке Испании. В первом поединке полуфинала "блаугранас" уступили 0:2, но надеются отыграть отставание. Получится ли? Узнаем 03.03.2021 в 22:00.
Текстовая онлайн прямая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матч – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция поединке Кубка Испании – видеосервис MEGOGО.
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.
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