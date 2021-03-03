Барселона - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

В 25-м туре чемпионата Испании "Барселона" победила "Севилью" 2:0, чем сделала заявку на камбак в Кубке Испании. В первом поединке полуфинала "блаугранас" уступили 0:2, но надеются отыграть отставание. Получится ли? Узнаем 03.03.2021 в 22:00.

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