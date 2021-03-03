Луис Суарес: Люди думают, что в Атлетико сложно забивать, но партнеры облегчают мне задачу

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес поделился своими ожиданиями перед встречей с мадридским "Реалом". Цитирует форварда Mundo Deportivo. Напомним, мадридское дерби состоится 7 марта.

"У нас много энтузиазма, "Атлетико" хочет добиться успеха. Мы живем конкуренцией. Через несколько дней станет понятно, на что способны "матрасники". Клуб давно не брал трофеи, а это одно из моих желаний".