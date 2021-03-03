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Луис Суарес: Люди думают, что в Атлетико сложно забивать, но партнеры облегчают мне задачу

Испания
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Уругваец на связи

Луис Суарес: Люди думают, что в Атлетико сложно забивать, но партнеры облегчают мне задачу

Mundo Deportivo

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Нападающий "Атлетико" Луис Суарес поделился своими ожиданиями перед встречей с мадридским "Реалом". Цитирует форварда Mundo Deportivo. Напомним, мадридское дерби состоится 7 марта.

"У нас много энтузиазма, "Атлетико" хочет добиться успеха. Мы живем конкуренцией. Через несколько дней станет понятно, на что способны "матрасники". Клуб давно не брал трофеи, а это одно из моих желаний".

"Люди думают, что в "Атлетико" сложно забивать, но партнеры облегчают мне задачу. Все матчи против "Реала" – особенные. Мы хотим взять реванш за поражение в первом круге (2:0)".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Реал (Мадрид)
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Источник:
Mundo Deportivo

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