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Кейлор Навас: Было впечатление, что в Реале некоторые не поверили в меня полностью

Испания
(1 голосов)

В Мадриде всегда хотели видеть на воротах Куртуа?

Кейлор Навас: Было впечатление, что в Реале некоторые не поверили в меня полностью

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Новина українською

Голкипер "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас рассказал о своем этапе в мадридском "Реале". Цитирует вратаря издание Marca.

"Я вижу хорошее отношение от моего окружения в Париже. Было впечатление, что в "Реале" некоторые не поверили в меня полностью".

"Я всегда буду бесконечно благодарен болельщикам "Реала" за поддержку, которую они мне оказали, и за то, что они все еще помнят обо мне – даже несмотря на смену команды. В Мадриде я не старался превзойти Касильяса – просто хотелось использовать возможность, я старался изо всех сил".

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В статье: Кейлор Навас Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
03.03.2021 в 16:35
Хіба не повірили тільки в тебе?
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