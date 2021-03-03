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Кейлор Навас: В Реале у меня создалось впечатление, что некоторые не поверили в меня полностью
В Мадриде всегда хотели видеть на воротах Куртуа?
BR
Голкипер "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас рассказал о своем этапе в мадридском "Реале". Цитирует вратаря издание Marca.
"Я вижу хорошее отношение от моего окружения в Париже. В Испании у меня создалось впечатление, что некоторые в клубе не поверили в меня полностью".
"Я всегда буду бесконечно благодарен болельщикам "Реала" за поддержку, которую они мне оказали, и за то, что они все еще помнят обо мне – даже несмотря на смену команды. В Мадриде я не старался превзойти Касильяса – просто хотелось использовать возможность, я старался изо всех сил".
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