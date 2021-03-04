Кубок Испании. Полуфинал. Барселона - Севилья 3:0. Спасение и вдохновение

В предыдущих шести матчах Кубка Испании "Севилья" не пропустила ни одного мяча. Первый поединок полуфинала выиграла у "Барселоны" со счетом 2:0, но с аналогичным счетом проиграла "Барсе" на выходных в чемпионате. Хулен Лопетеги тогда прогадал с тактикой, прогадал, очевидно, с составом. Тогда "Севилья" могла пропустить еще больше, что должно было насторожить тренера нервионцев перед отчетной встречей. "Барса", очевидно, нашла рецепт против защиты "Севильи", поэтому предыдущая сухая серия андалусийцев ничего не значила.

Действительно, матч "Барселона" начала в штормовом стиле. С большим количеством передач вперед, со стремительными перемещениями футболистов с зоны в зону, с высоким прессингом и плотностью в центре поля. В общем, все то, что и в субботнем матче чемпионата. Тогда "Севилья" начала создавать что-то только в конце первого тайма, а сегодня – чуть раньше, ведь и пропустила раньше.

Пропустила от неугомонного Дембеле. Месси пытался проникнуть во владения Вацлика, но защитникам удалось перекрыть ему путь. Мяч оказался в Дембеле, передачу от которого ожидали партнеры. Усман, однако, завозился и был вытолкан защитниками "Севильи" за пределы штрафной площади. Ну и пусть. Он пробил издалека. Пробил невероятно точно и сильно – в верхний угол ворот Вацлика.

Быстрый гол – то, что должно было вдохновить и без того заведенную "Барселону". Действительно, каталонцы не сбавляли обороты. Френки Де Йонг откликался на фланговый прострел, но не дотянулся до мяча. Педри пробивал из пределов штрафной площади, но полет мяча был заблокирован. Месси ушел из-под опеки и уже перебросил Вацлика, но Акунья вынес мяч с ленточки.

Давление сумасшедшее. "Севилья" не сразу приспособилась и огрызалась лишь полу-моментами. Например, когда Сусо забросить мяч на Люка Де Йонга, однако нападающего опередил тер Штеген. Лопетеги проиграл первый тайм, но в перерыве разработал новый план.

Были заменены фланговые защитники, убран с поля нападающий Де Йонг в пользу игрока центра поля Ракитича и это дало временный результат. "Севилья" сумела успокоить игру, выйти на равновесие в контексте ударов в створ ворот. Хорди Альба зарядил в перекладину и это был лучший момент "Барсы" во втором тайме. После чего "Севилья" могла закрывать это противостояние в свою пользу. Эн-Несири убежал в контратаку и вовремя отдал мяч на Окампоса, тот наткнулся на фол Мингезы и заработал пенальти. Сам взялся пробивать, но бездарно слабо, низом и по центру запустил мяч в ноги тер Штегену.

Наверное, это и был переломный момент. "Севилья" решила не идти вперед, а удерживать счет 1:0, который в контексте двухматчевого противостояния устраивал нервионцев. Сбой случился на 90+2-й минуте, когда Фернандо сбил Тринкао (вторая желтая), Месси заработал угловой после выполнения штрафного, Карлос сохранил мяч в поле после не самого удачного розыгрыша от "блаугранас", Гризманн вторым темпом навесил в гущу футболистов и Пике ударом головой выровнял положение. А по сути вывел "Барсу" в финал, ведь предстояло сыграть еще тридцать минут в численном большинстве.

Поэтому решающий гол был лишь вопросом времени. Рекик едва не срезал мяч в собственные ворота, но потом Брайтвайт забил после подачи Альбы. Куман счастливо прыгал, а Лопетеги растерянно разводил руками. Его команда была подавленной. Практически не имела шансов забить столь нужный для нее гол.

Нервионцы требовали пенальти за попадание мяча в руку Лангле, но снаряд срикошетил от груди игрока "Барсы". Поэтому да, это не пенальти. И да, это поражение "Севильи". После победы 2:0 в первом матче. Лопетеги снова перемудрил с выбранной манерой игры, а "Барса" показала, что сезон еще далеко не потерян. Точнее, спасен. Ведь на пути к трофею остался последний шаг. А на пути к камбэк в противостоянии с ПСЖ, вполне вероятно, найдено вдохновение.

Фото - ФК "Барселона"

Кубок Испании. Полуфинал. Ответный матч

Барселона. "Камп Ноу"

Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес

"Барселона" - "Севилья" 3:0

Голы: Дембеле 12, Пике 90+4, Брайтвайт 95

Первый матч – 0:2

"Барселона": тер Штеген - Лангле, Пике, Мингеза (Фирпо 78) - Бускетс (Мориба 78) - Дест (Гризманн 63), Ф. Де Йонг, Педри (Брайтвайт 89), Альба - Месси, Дембеле (Тринкао 89)

"Севилья": Вацлик - А. Видаль (Навас 54), Кунде, Карлос, Акунья (Рекик 54) - Хордан, Фернандо, Торрес (Окампос 62) - Сусо (Гомес 79), Л. Де Йонг (Ракитич 54), Эн-Несири

Предупреждения: Мингеза 67, Месси 73, Тринако 119 - Фернандо 37, Фернандо 90+2, Хордан 100, Кунде 100, Эн-Несири 103

Удалениф: Фернандо (вторая желтая), Л. Де Йонг 103 (за пределами поля, прямая красная)

Нереализованный пенальти: Окампос 79 (вратарь)