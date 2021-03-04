Гол в ворота Севильи стал юбилейным и самым поздним в карьере Жерара Пике

В поединке 1/2 Кубка Короля в Испании "Барселона" обыграла "Севилью" 3:0 и вышла в финал соревнований (в первой игре андалусийцы выиграли 2:0).

Решающий гол на 93:08 минуте забил центральный защитник Барсы 34-летний Жерар Пике. Это его самый поздний гол в карьере.

На счету Жерара 49 голов во всех соревнованиях.

Также этот гол был 20-й из всех, которые были забиты головой, сообщает Opta.