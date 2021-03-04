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"Барселона заслужила победу, мы играли лучше". Куман – о проходе Севильи в ½ финала Кубка Испании
Рональд счастлив и на связи
Goal
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал разгром "Севильи" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании (3:0). Цитирует голландского специалиста AS.
"Мы должны сделать акцент на амбициях команды, мы верили, что можем отыграться. "Барселона" работает над менталитетом, я не могу требовать большего от своих футболистов, в этом поединке они выдали максимум. Мы боролись и заслужили победу, в обоих матчах мы были лучше. Да, нам повезло на последней минуте, но команда играла хорошо".
"Барселона" стала первой командой за 119-летнюю историю Кубка Испании, которой удалось дойти до решающего матча в десятый раз за 13 кампаний. В финале "сине-гранатовые" сыграют с победителем пары "Леванте" – "Атлетик".
ENHORABUENA @FCBarcelona_es por pelear cada ronda de la Copa del Rey cada año. Enhorabuena por dignificar temporada tras temporada este bello torneo. Solo así se puede conseguir ser el PRIMER EQUIPO EN LOS 119 AÑOS DE HISTORIA DE LA COPA QUE LOGRA JUGAR DIEZ DE TRECE FINALES. pic.twitter.com/eLFgyMCo10— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 3, 2021
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