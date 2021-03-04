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"Барселона заслужила победу, мы играли лучше". Куман – о проходе Севильи в ½ финала Кубка Испании

Испания
(2 голосов)

Рональд счастлив и на связи

"Барселона заслужила победу, мы играли лучше". Куман – о проходе Севильи в ½ финала Кубка Испании

Goal

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал разгром "Севильи" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании (3:0). Цитирует голландского специалиста AS.

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"Мы должны сделать акцент на амбициях команды, мы верили, что можем отыграться. "Барселона" работает над менталитетом, я не могу требовать большего от своих футболистов, в этом поединке они выдали максимум. Мы боролись и заслужили победу, в обоих матчах мы были лучше. Да, нам повезло на последней минуте, но команда играла хорошо".

"Барселона" стала первой командой за 119-летнюю историю Кубка Испании, которой удалось дойти до решающего матча в десятый раз за 13 кампаний. В финале "сине-гранатовые" сыграют с победителем пары "Леванте" – "Атлетик".

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В статье: Рональд Куман Барселона Кубок Испании Севилья
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Мистер Блин (Хмельницкий)
04.03.2021 в 10:36
норм
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