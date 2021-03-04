"Барселона заслужила победу, мы играли лучше". Куман – о проходе Севильи в ½ финала Кубка Испании

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал разгром "Севильи" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании (3:0). Цитирует голландского специалиста AS.

"Мы должны сделать акцент на амбициях команды, мы верили, что можем отыграться. "Барселона" работает над менталитетом, я не могу требовать большего от своих футболистов, в этом поединке они выдали максимум. Мы боролись и заслужили победу, в обоих матчах мы были лучше. Да, нам повезло на последней минуте, но команда играла хорошо".