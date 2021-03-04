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Экс-арбитр Андухар Оливер объяснил, почему рефери не назначил пенальти в ворота Барсы за руку Ленгле

Испания
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Экс-арбитр Андухар Оливер объяснил, почему рефери не назначил пенальти в ворота Барсы за руку Ленгле

Marca

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Вчера, 3 марта, "Барселона" на "Камп Ноу" обыграла "Севилью" (3:0) в рамках ответного матча полуфинала Кубка Испании. На 100-й минуте поединка "нервионцы" претендовали на пенальти после того, как мяч попал в руку защитнику хозяев Клеману Лангле. Цитирует Андухара Оливера Marca.

"Судья был прав, ведь снаряд сначала попадал в грудь Ленгле, а уже затем в руку".

Также бывший испанский арбитр прокомментировал эпизод с 11-метровым в ворота "Барселоны". Напомним, Мингеса заблокировал проход Окампоса, однако Лукас не сумел реализовать приговор, Тер Штеген справился с ударом хавбека "Севильи".

"Рефери поступил верно, назначив пенальти и не показав желтую карточку Оскару Мингесе".

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В статье: Барселона Севилья Лукас Окампос Клеман Ленгле Андухар Оливер Оскар Мингеса
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Источник:
Marca

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