Экс-арбитр Андухар Оливер объяснил, почему рефери не назначил пенальти в ворота Барсы за руку Ленгле

Вчера, 3 марта, "Барселона" на "Камп Ноу" обыграла "Севилью" (3:0) в рамках ответного матча полуфинала Кубка Испании. На 100-й минуте поединка "нервионцы" претендовали на пенальти после того, как мяч попал в руку защитнику хозяев Клеману Лангле. Цитирует Андухара Оливера Marca.

"Судья был прав, ведь снаряд сначала попадал в грудь Ленгле, а уже затем в руку".

Также бывший испанский арбитр прокомментировал эпизод с 11-метровым в ворота "Барселоны". Напомним, Мингеса заблокировал проход Окампоса, однако Лукас не сумел реализовать приговор, Тер Штеген справился с ударом хавбека "Севильи".

"Рефери поступил верно, назначив пенальти и не показав желтую карточку Оскару Мингесе".