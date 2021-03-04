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More respect. Барселона ответила на мем от Севильи о Пике и Мбаппе после победы в Кубке Испании

Испания
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Интрига

More respect. Барселона ответила на мем от Севильи о Пике и Мбаппе после победы в Кубке Испании

barcablaugranes

Новина українською

Пресс-служба каталонской "Барселоны" ответила "Севилье" в Твиттере после успеха в ответном матче полуфинала Кубка Испании (3:0). Напомним, голы за каталонцев забили Усман Дембеле, Жерар Пике, Мартин Брайтвайт.

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17 февраля "нервионцы" поделились в социальных сетях мемом, на котором изображен Жерар Пике и форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Защитник "Барселоны" пытался догнать французского нападающего в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4).

Пике подписан как "Лига Европы", а Мбаппе – как "Севилья" в 1/8 ЛЧ".

"Футбол – это про уважение. Спокойной ночи", – парировал Твиттер "сине-гранатовых".

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В статье: Барселона Кубок Испании Севилья Килиан Мбаппе Жерар Пике
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