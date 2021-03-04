Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
More respect. Барселона ответила на мем от Севильи о Пике и Мбаппе после победы в Кубке Испании
Интрига
barcablaugranes
Пресс-служба каталонской "Барселоны" ответила "Севилье" в Твиттере после успеха в ответном матче полуфинала Кубка Испании (3:0). Напомним, голы за каталонцев забили Усман Дембеле, Жерар Пике, Мартин Брайтвайт.
17 февраля "нервионцы" поделились в социальных сетях мемом, на котором изображен Жерар Пике и форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Защитник "Барселоны" пытался догнать французского нападающего в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4).
Пике подписан как "Лига Европы", а Мбаппе – как "Севилья" в 1/8 ЛЧ".
"Футбол – это про уважение. Спокойной ночи", – парировал Твиттер "сине-гранатовых".
Football is about respect. ???????????????? ????????????. https://t.co/TW5WFgkjle— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2021
Популярное сейчас
- Динамо - Колос: проигнорированный фол на Супряге. В пользу Шахтера в УПЛ за подобное назначили пенальти
- Покуражились. Аталанта - Кротоне 5:1. Видео голов и обзор матча
- Денис Бойко: Луческу всегда говорит, что самый важный матч – это следующий
- Обвинение в коррупции: экс-президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу арестован
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО