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После поражения боссы Севильи зацепили Месси. Он им ответил
Обошлось без драки
Между нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и боссами "Севильи" возникла словесная перепалка после матча 1/2 финала Кубка Испании (3: 0).
Президент "Севильи" Пепе Кастро и спортивный директор клуба Рамон Родригес Мончи стояли в тоннеле после игры. Туда пришли футболисты "Барселоны", сообщает Marca.
Один из руководителей "Севильи" сказал аргентинцу: "Вы всегда выигрываете одинаково". Вероятно, он намекал на спорные решения арбитров в этом матче.
Месси же ответил: "А вы едете домой". После этой фразы боссы "Севильи" замолчали и не стали продолжать перепалку.
По итогам двухматчевого противостояния дальше в Кубке Короля Испании идет Барса.
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