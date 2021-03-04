После поражения боссы Севильи зацепили Месси. Он им ответил

Между нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и боссами "Севильи" возникла словесная перепалка после матча 1/2 финала Кубка Испании (3: 0).

Президент "Севильи" Пепе Кастро и спортивный директор клуба Рамон Родригес Мончи стояли в тоннеле после игры. Туда пришли футболисты "Барселоны", сообщает Marca.

Один из руководителей "Севильи" сказал аргентинцу: "Вы всегда выигрываете одинаково". Вероятно, он намекал на спорные решения арбитров в этом матче.

Месси же ответил: "А вы едете домой". После этой фразы боссы "Севильи" замолчали и не стали продолжать перепалку.

По итогам двухматчевого противостояния дальше в Кубке Короля Испании идет Барса.