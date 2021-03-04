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После поражения боссы Севильи зацепили Месси. Он им ответил

Испания
(4 голосов)

Обошлось без драки

После поражения боссы Севильи зацепили Месси. Он им ответил

Новина українською

Между нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и боссами "Севильи" возникла словесная перепалка после матча 1/2 финала Кубка Испании (3: 0).

Президент "Севильи" Пепе Кастро и спортивный директор клуба Рамон Родригес Мончи стояли в тоннеле после игры. Туда пришли футболисты "Барселоны", сообщает Marca.

Один из руководителей "Севильи" сказал аргентинцу: "Вы всегда выигрываете одинаково". Вероятно, он намекал на спорные решения арбитров в этом матче.

Месси же ответил: "А вы едете домой". После этой фразы боссы "Севильи" замолчали и не стали продолжать перепалку.

По итогам двухматчевого противостояния дальше в Кубке Короля Испании идет Барса.

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В статье: Лионель Месси Севилья Севилья (Испания)
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Комментарии (3)
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MES QUE UN CLUB
04.03.2021 в 21:38
Месси - красава. Красиво ответил. Езжайте домой и плачьте в подушку))
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0
-3
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Red_Cat (Салоники)
04.03.2021 в 21:32
семьон, я понимаю, что у тебя снова бомбануло, но НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ЛА-ЛИГИ на втором месте Барселона, а не вонючий среал.
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+1
-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
04.03.2021 в 20:12
Відповідь баби базарної, котра дала взятку за те, щоб її колегу поруч мєнти двинули
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+1
-4


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