Кубок Испании. Полуфинал. Леванте - Атлетик 1:2. Повторение суперкубковой истории

Равные, достойные друг друга соперники. В первом полуфинальном матче "Леванте" и "Атлетик" разошлись миром 1:1, аналогичный результат повторился в последнем туре Примеры, и вот на обмен голами команды вышли еще в первом тайме отчетного поединка.

Это можно было предвидеть. При Марселино Торале "Атлетик" забивает в каждом матче, а не пропускает крайне редко. Слабостью обороны "львов" уже на семнадцатой минуте воспользовался Марти, когда принял мяч от Рочины и сумел пробить низом из гущи футболистов.

Для "Атлетика", по сути, ничего не изменилось. Ведь забивать нужно было и при "нулевом" счете. Минимальная задача басками была выполнена на тридцатой минуте, когда Рауль Гарсия реализовал собственноручно заработанный пенальти (фол со стороны Оскара Дуарте).

"Атлетик" активно начал второй тайм, но не добился преимущества в счете. Однако преимущество в игре почти все время было на стороне "львов". Решающим едва не стал удар Иньяки Уильямса, после которого мяч просвистел мимо штанги. Потом еще Айтор спас после удара / передачи Беренгера. "Атлетик" давил не так, как должен давить фаворит, но "Леванте" вообще не атаковал в ответ и не контратаковал. Очевидно, рассчитывал перевести матч в дополнительное время, что и произошло.

Но не произошло существенных изменений в игре – такая же вялая и робкая в исполнении обеих команд. "Леванте" создал один момент со стандарта (сейв Симона), но было очевидно, что все это может завершиться лишь в серии пенальти. Или же после какого-то безумного удара или рикошета. И именно последняя ставка сыграла: "Атлетик" как всегда неторопливо развивал позиционную атаку, как вдруг Беренгер решился на дальний удар. А там рикошет – и решающий гол. Гол, после которого "Леванте" уже не мог вернуться в игру.

В финале "Атлетик" сыграет против "Барсы" – повторение суперкубковой истории. А еще баски сыграют в финале Кубка Испании 2020 (не был сыгран в прошлом сезоне). Вот такая возможность для "львов" завоевать сразу два трофея.

Кубок Испании. Полуфинал. Ответный матч

Валенсия. Леванте. "Сьюдад де Валенсия"

Арбитр в поле - Карлос Дель Серро

"Леванте" - "Атлетик" 1:2 OT

Голы: Марти 17 - Рауль Гарсия 30 (пен.), Беренгер 112

Первый матч - 1:1

"Леванте": Айтор - Везу, Робер (Барди 46), Дуарте - Мирамон (Коке 109), Рочина (Вукчевич 85), Мальса (Сон 85), Клерк - Де Фрутос, Моралес (Леон 90) – Марти (Гомес 91)

"Атлетик": Симон - Де Маркос (Капа 106), Нуньес, Ерай, Берчиче (Баленсиага 109) - Беренгер, Лопес (Венседор 106), Весга (Д. Гарсия 97), Муньяин (Морсильо 110) - Уильямс, Р. Гарсия (Вильялибре 97)

Предупреждения: Дуарте 28, Марти 55, Рочина 76 - Нуньес 42, Де Маркос 105