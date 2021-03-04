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С лазарета Барселоны поступили хорошие новости - восстановился один игрок
После победы все возвращаются
Боснийский центральный полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич оправился от травмы лодыжки.
Сегодня 30-летний игрок тренировался вместе с командой, сообщает AS.
Пьянич в последний раз выходил на поле 24 февраля. Из-за повреждения пропустил матч Ла лиги и Кубка Короля с "Севильей".
В лазарете "Барселоны" сейчас находятся Жерар Пике, Рональд Араухо, Серхи Роберто, Мусса Ваге, Ансу Фати и Филиппе Коутиньо.
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