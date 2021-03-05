Герой футбольного дня. Марселино Тораль

Марселино Тораль как тренер – действующий обладатель Кубка Испании. Ведь в 2019-м году с "Валенсией" в финале он сенсационно одолел "Барселону". После того был уволен боссом-самодуром и некоторое время оставался без работы. Пока зимой 2021-го не возглавил "Атлетик".

И вот снова Тораль очень близок к завоеванию Кубка Испании. Причем, сложилась уникальная ситуация, при которой "Атлетик" может выиграть два трофея в течение одного месяца. В апреле планируют разыграть финал 2020-го года, который не состоялся вовремя из-за нежелания "Атлетика" и "Реал Сосьедада" играть без зрителей. В этом же месяце должен состояться финал "свежего" розыгрыша Кубка Короля, право сыграть в котором команда Марселино Тораля завоевала вчера.

Это был далеко не такой напряженный и острый полуфинал, как между "Барселоной" и "Севильей". Однако со своей изюминкой. "Атлетик" забивает в каждом поединке под руководством Тораля, а не пропустить удалось лишь в одном. Поэтому обмен голами еще до перерыва – сценарий, который в контексте матча "Леванте" - "Атлетик" читался заранее. А вот дальше команды решили просто не рисковать.

В первом матче тоже была ничья 1:1, поэтому соперники решили, прежде всего, свести к минимуму угрозу собственным воротам. "Атлетик" был немного активнее, но не создавал того давления, которое могло бы засвидетельствовать неотвратимость победы басков. Могли помочь разве что серия пенальти, или сумасшедший дальний удар или случайный рикошет. Последний, впрочем, и сыграл во время второго экстра-тайма.

И вот Марселино Тораль снова сыграет с "Барсой" в финале Кубка Испании. Как и в 2019-м. Тогда, правда, он возглавлял "Валенсию", но сегодня руководит командой с не менее славной историей. С учетом финала 2020-го года, для "львов" это будет 39-е участие в главном матче турнира. По этому показателю "Атлетик" догнал мадридский "Реал" и уступает только "Барселоне". По количеству побед в турнире "Атлетик" также второй (23 выигранных финала), последний трофей подобного разлива добывал в 2015-м году.

Игра с "Леванте" не показала, благодаря чему баски могут одолеть "Барсу" в финале. Но есть и другой пример – финал нынешнего Суперкубка, в котором Марселино Тораль уже ошеломлял "блаугранас". В послужном списке 55-летнего тренера вообще только два трофея (если не считать победы с "Рекреативо" в Сегунде) – и оба добыты благодаря победе над "Барселоной" в главном матче.

Злой гений? Вскоре узнаем, продолжится ли эта серия Марселино Тораля.