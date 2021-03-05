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Осасуна - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
(1 голосов)

Осасуна - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Осасуна - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Фото - La Liga

UA-Футбол
Новина українською

Не все так плохо в доме "Барселоны". После плохого отрезка сезона, "блаугранас" возвращают себе позиции. Уже есть выход в финал Кубка Испании, а также второе место в Примере. Чтобы его сохранить, "Барса" должна обыграть "Осасуну" в двадцать шестом туре.

Матч состоится 06.03.2021 в 22:00. Онлайн прямая текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн прямая видеотрансляция матча - видеотрансляция MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании "Осасуна" - "Барселона"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Канада - eIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español;
  • Чехия - Digi Sport 2, DIGI GO;
  • Румыния - Digi Sport 3 Romania, Telekom Sport 3 Romania;
  • Испания - Movistar Laliga 1, Movistar +, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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