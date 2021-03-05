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Бензема – о расизме, кумирах, переезде Роналду в Турин и отношениях с Зиданом

Испания
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Карим на связи

Бензема – о расизме, кумирах, переезде Роналду в Турин и отношениях с Зиданом

Getty Images

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Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема дал большое интервью изданию El País. AS приводит несколько интересных фрагментов из беседы нападающего "меренг" с журналистом.

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"Отъезд Роналду позволил мне играть другую роль в команде. Он забивал по 50-60 голов в год, необходимо было адаптироваться. Естественно, Криштиану – один из лучших игроков в мире".

"Зидан для меня как старший брат. Вне поля Зинедин всегда готов дать мне совет".

"У меня нет кумиров, но есть образцы для подражания. В футболе это бразилец Роналдо, также я восхищаюсь боксером Майком Тайсоном".

"Расизм? Это отвратительно, ужасно и грязно, такого не должно быть. Мы все одинаковые".

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В статье: Криштиану Роналду Карим Бензема Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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