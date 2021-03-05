Бензема – о расизме, кумирах, переезде Роналду в Турин и отношениях с Зиданом

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема дал большое интервью изданию El País. AS приводит несколько интересных фрагментов из беседы нападающего "меренг" с журналистом.

"Отъезд Роналду позволил мне играть другую роль в команде. Он забивал по 50-60 голов в год, необходимо было адаптироваться. Естественно, Криштиану – один из лучших игроков в мире".

"Зидан для меня как старший брат. Вне поля Зинедин всегда готов дать мне совет".

"У меня нет кумиров, но есть образцы для подражания. В футболе это бразилец Роналдо, также я восхищаюсь боксером Майком Тайсоном".