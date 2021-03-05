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Камбэки Барсы – отдельный вид искусства, пустой Энфилд без ВВД – не крепость. Аудиомнение #75
По следам ярких матчей среды и четверга
Фото: News18, Sky Sports / Авторы – неизвестны
Обсуждаем следующие поединки: "Барселона" – "Севилья" (3:0), "Ливерпуль" – "Челси" (0:1). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.
Драйв, эмоции и желание каталонцев смели "нервионцев", работа арбитра в полуфинале Кубка Испании и перспективы команды Кумана с "ПСЖ". Фактор Ван Дейка, замена Салаха, зона Фабиньо, оды Маунту и Жоржиньо, подарок Лэмпарда Тухелю – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Приветствие!
00:35 – "Барселона" – "Севилья";
06:40 – "Ливерпуль" – "Челси";
14:06 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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