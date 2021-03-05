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Камбэки Барсы – отдельный вид искусства, пустой Энфилд без ВВД – не крепость. Аудиомнение #75

Испания
(2 голосов)

По следам ярких матчей среды и четверга

Камбэки Барсы – отдельный вид искусства, пустой Энфилд без ВВД – не крепость. Аудиомнение #75

Фото: News18, Sky Sports / Авторы – неизвестны

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем следующие поединки: "Барселона" – "Севилья" (3:0), "Ливерпуль" – "Челси" (0:1). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.

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Драйв, эмоции и желание каталонцев смели "нервионцев", работа арбитра в полуфинале Кубка Испании и перспективы команды Кумана с "ПСЖ". Фактор Ван Дейка, замена Салаха, зона Фабиньо, оды Маунту и Жоржиньо, подарок Лэмпарда Тухелю – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:35 – "Барселона" – "Севилья";

06:40 – "Ливерпуль" – "Челси";

14:06 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Юрген Клопп Лионель Месси Рональд Куман Барселона Фрэнк Лэмпард Кубок Испании Марк-Андре тер Штеген Томас Тухель Челси (Лондон) Ливерпуль Севилья Хулен Лопетеги Мохамед Салах Жоржиньо Фрелло Лукас Окампос Пари Сен-Жермен (Париж) Усман Дембеле Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнольд Мейсон Маунт Подкаст Аудиомнение
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Комментарии (1)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.03.2021 в 23:17
Камбеки барси - виключно заслуга продажних суддів. Будь-який з них дивитися бридко!
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