Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рональда Кумана достали вопросы об отставке после выборов президента Барселоны
Он ждет, когда наконец кого-то выберут
900
Главный тренер испанской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал информацию о том, что он может покинуть клуб после выборов президента.
Болельщики и медиа заинтересованы в том, чтобы называть разные имена и создавать противоречия. Самое важное для меня - не раздражаться из-за этого и сконцентрироваться на подготовке команды к предстоящим матчам. Так что это не интересует. Я не раздражаюсь, когда слышу имена Хави и других тренеров.
На этих выходных выберут нового президента, он будет принимать решение. Мы поговорим. Меня достали эти вопросы, я получаю их уже достаточно долго.
Важно, чтобы у «Барселоны» был президент, ведь это самый большой клуб мира. Это важно и для моего будущего, и для будущего команды. Это нужно, чтобы улучшать процессы в клубе, - цитирует Кумана EPSN.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити можно вручать золото, Челси подвинул Вест Хэм. Таблица АПЛ 2020/21
- Милан отпускает Интер в отрыв, Аталанта борется с Юве. Таблица Серии А - 2020/21
- Динамо проведет товарищеский матч с бывшей командой Луческу
- Кубок Испании. Полуфинал. Барселона - Севилья 3:0. Спасение и вдохновение
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО