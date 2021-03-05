Рональда Кумана достали вопросы об отставке после выборов президента Барселоны

Главный тренер испанской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал информацию о том, что он может покинуть клуб после выборов президента.

Болельщики и медиа заинтересованы в том, чтобы называть разные имена и создавать противоречия. Самое важное для меня - не раздражаться из-за этого и сконцентрироваться на подготовке команды к предстоящим матчам. Так что это не интересует. Я не раздражаюсь, когда слышу имена Хави и других тренеров.

На этих выходных выберут нового президента, он будет принимать решение. Мы поговорим. Меня достали эти вопросы, я получаю их уже достаточно долго.

Важно, чтобы у «Барселоны» был президент, ведь это самый большой клуб мира. Это важно и для моего будущего, и для будущего команды. Это нужно, чтобы улучшать процессы в клубе, - цитирует Кумана EPSN.