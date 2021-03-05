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Атлетико - Реал: LIVE АУДИО трансляция матча

Испания
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El Derbi madrileño!

Атлетико - Реал: LIVE АУДИО трансляция матча

UA-Футбол
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Мадридское дерби в главном матче выходных испанской Ла Лиги. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить стрим, который начнется в 17:10! Комментаторы - Сергей Швец и Тарас Вархоляк.

Это будет, возможно, главный матч всего испанского чемпионата. Атлетико лидирует в Ла Лиге, однако преимущество над Реалом и Барсой сократилась уже до пяти очков. К тому же, у матрасники все еще есть игра в запасе. В случае поражения в этой встрече команде Диего Симеоне будет крайне трудно удержать первое место, а если уступит Реал, то подопечным Зинедина Зидана останется сконцентрироваться только на Лиге чемпионов. Кто фаворит матча и кто победит? Включайте стрим и узнавайте обо всем первыми!

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