Испания
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Ла Лига объявила лучшего игрока месяца в чемпионате
Обошел вратарей
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам февраля.
33-летний аргентинец забил 7 голов в 5 матчах в ходе последнего месяца зимы. Всего у Месси 19 мячей в Ла Лиге-2020/21.
На приз претендовали Александр Исаак ("Реал Сосьедад"), Яссин Буну ("Севилья"), Тибо Куртуа ("Реал Мадрид"), Алекс Беренгера ("Атлетик"), Фекир ("Бетис") и Хосе Луис Моралес ("Валенсия").
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Комментарии (4)
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Red_Cat (Салоники)
06.03.2021 в 00:16
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
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