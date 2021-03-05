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Ла Лига объявила лучшего игрока месяца в чемпионате

Испания
(2 голосов)

Обошел вратарей

Ла Лига объявила лучшего игрока месяца в чемпионате

Новина українською

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам февраля.

33-летний аргентинец забил 7 голов в 5 матчах в ходе последнего месяца зимы. Всего у Месси 19 мячей в Ла Лиге-2020/21.

На приз претендовали Александр Исаак ("Реал Сосьедад"), Яссин Буну ("Севилья"), Тибо Куртуа ("Реал Мадрид"), Алекс Беренгера ("Атлетик"), Фекир ("Бетис") и Хосе Луис Моралес ("Валенсия").

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В статье: Лионель Месси Барселона Ла Лига
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Комментарии (4)
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Red_Cat (Салоники)
06.03.2021 в 00:16
мадридасты-гомосеки, ГОЛОС!
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0
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.03.2021 в 22:55
Маладєц! Ліві пєналі бити вміє
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0
-1
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Loader (Днепр)
05.03.2021 в 22:54
Ой.
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+1
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.03.2021 в 22:58
І шо це? несподіваний оргазм? ти хоча б посоромився, старий вуайєрист
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0
-1


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