Примера. 26-й тур. Вильярреал проиграл Валенсии, ведя в счете. Восемь туров без побед

Унаи Эмери утверждает, что чемпионат в приоритете. Что, несмотря на потерю реальных шансов на место в зоне Лиги чемпионов, "Вильярреал" готов бороться за Лигу Европы. Но не признавать то, что у команды кризис (или, по крайней мере, серьезный спад), нельзя. "Вильярреал" без побед уже восемь туров подряд.

В предыдущем матче чемпионата "субмарина" создала немало моментов возле ворот "Атлетико", но проиграла с сухим счетом. Тогда Облак творил чудеса, а также команде Эмери немного не везло. Сегодня тоже были свои моменты с невезением – как вот непопадание по мячу Херардом Морено из убойной позиции. Но повезло с пенальти, когда мяч после удара Морено со спины попал Гайя в руку. Рядовой, конечно же, эпизод, но арбитр решил назначить пенальти, и Морено его реализовал.

Это был не скучный футбол. Медленный, неторопливый – да, зато с ударами по воротам. На двоих команды выполнили 35 выстрелов, хотя не все они были опасными. Четыре сейва Силлессена помогли ему стать одним из лучших игроков матча, а вот Асенхо пропустил два гола из четырех ударов в створ. Причем, оба – в течение последней десятиминутки поединка (с учетом компенсированного времени). Сначала был глупый и не обязательный фол Мой Гомеса против Макси Гомеса на углу штрафной площади. Более очевидный пенальти, чем тот, который был назначен в ворота "Валенсии" в первом тайме. Карлос Солер забил и Унаи Эмери снова подумал о перенасыщенности ничьими. Это могла быть уже четырнадцатая мировая "субмарины" в 26-и матчах чемпионата. Но не случилось – и Унаи Эмери от этого стало еще больнее. Ведь "Вильярреал" вообще проиграл, пропустив на компенсированных минутах атаку с передачей Оливы и завершающим ударом Гуэдеша.

2:1 – "Валенсия" побеждает в четвертом подряд домашнем матче чемпионата против "Вильярреала". "Летучие мыши" тоже не в себе в течение всего сезона, но "субмарина" в еще худшей форме. Интересно теперь, как "Вильярреал" отреагирует на ситуацию в матче Лиги Европы...

Фото - La Liga

Валенсия. Стадион "Месталья"

"Валенсия" - "Вильярреал" 2:1

Голы: Карлос Солер 86 (пен.), Гонсалу Гуэдеш 90+1 - Херард Морено 40 (пен.)

"Валенсия": Яспер Силлессен, Тьерри Корреа, Габриэл Паулиста, Хосе Луис Гайя, Даниэль Васс (Ману Вальехо 80), Урош Рачич (Кристиан Олива 80), Максимилиано Гомес (Антонио Латорре 90+3), Уго Санмартин, Ли Кан Ин (Кевин Гамейро 66), Алекс Бланко (Гонсалу Гуэдеш 66), Карлос Солер

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Даниэль Парехо, Хуан Фойт, Первис Эступинан (Мануэль Тригерос 46), Пако Алькасер (Альфонсо Педраса 46), Херард Морено, Этьен Капу (Коста Хауме 72), Пау Торрес, Самуэль Чуквезе, Мойсес Гомес (Карлос Бакка 88)

Предупреждения: Урош Рачич 14, Карлос Солер 23, Хосе Луис Гайя 39, Максимилиано Гомес 67 - Хуан Фойт 36, Этьен Капу 42, Рауль Альбиоль 85