Бензема вернулся к тренировкам перед мадридским дерби

Лидер атаки "Реала" Карим Бензема вернулся в строй перед дерби Мадрида в матче 26-го тура Ла Лиги против "Атлетико".

В пятницу француз провел тренировку в общей группе в пятницу, сообщает AS.

Бензема пропустил последние три игры "сливочных" из-за травмы приводящей мышцы бедра. В последний раз он выходил на поле 14 февраля в игре с "Валенсией".

Матч "Атлетико" – "Реал" пройдёт в воскресенье. Старт в 17:15.

Перед очной дуэлью у команды Симеоне остаётся 5-очковый задел перед конкурентами при игре в запасе.