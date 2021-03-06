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Бензема вернулся к тренировкам перед мадридским дерби

Испания
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Сколько сможет сыграть Карим?

Бензема вернулся к тренировкам перед мадридским дерби

Getty Images

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Лидер атаки "Реала" Карим Бензема вернулся в строй перед дерби Мадрида в матче 26-го тура Ла Лиги против "Атлетико".

В пятницу француз провел тренировку в общей группе в пятницу, сообщает AS.

Бензема пропустил последние три игры "сливочных" из-за травмы приводящей мышцы бедра. В последний раз он выходил на поле 14 февраля в игре с "Валенсией".

Матч "Атлетико" – "Реал" пройдёт в воскресенье. Старт в 17:15.

Перед очной дуэлью у команды Симеоне остаётся 5-очковый задел перед конкурентами при игре в запасе.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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