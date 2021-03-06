Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бензема вернулся к тренировкам перед мадридским дерби
Сколько сможет сыграть Карим?
Getty Images
Лидер атаки "Реала" Карим Бензема вернулся в строй перед дерби Мадрида в матче 26-го тура Ла Лиги против "Атлетико".
В пятницу француз провел тренировку в общей группе в пятницу, сообщает AS.
Бензема пропустил последние три игры "сливочных" из-за травмы приводящей мышцы бедра. В последний раз он выходил на поле 14 февраля в игре с "Валенсией".
Матч "Атлетико" – "Реал" пройдёт в воскресенье. Старт в 17:15.
Перед очной дуэлью у команды Симеоне остаётся 5-очковый задел перед конкурентами при игре в запасе.
Популярное сейчас
- Попович: Если Кополовец начинает говорить, то тараторит, как радио, рот не закрывается, мат через мат идет
- Примера. 26-й тур. Вильярреал проиграл Валенсии, ведя в счете. Восемь туров без побед
- Ярославский: Когда ситуация поддавилась политически, я понимал, что Металлист вместе со мной уничтожат
- После поражения боссы Севильи зацепили Месси. Он им ответил
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
- Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО