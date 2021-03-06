Неудержимый Морено. Жерар забил 5 последних голов Вильярреала в Ла Лиге

"Вильярреал" проиграл "Валенсии" (1:2) в матче открытие 26-го тура Ла Лиги. Единственный гол "субмарины" в игре забил Жерар Морено.

На счету 28-летнего форварда пять последних голов команды в чемпионате. Ранее он забивал "Эльче" (дубль), "Бетису" и "Атлетику".

Рекорд клуба принадлежит Седрику Бакамбу, последовательно забившего 7 голов "Вильярреала" подряд в сентябре-октябре 2017-го года, согласно данным Opta.

Всего на счету Морено 15 голов в 21 матче Ла Лиги.

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы "Вильярреал" встретится с "Динамо". Первый матч команд пройдёт в Киеве в ближайший четверг.