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Неудержимый Морено. Жерар забил 5 последних голов Вильярреала в Ла Лиге
"Динамо" нужно будет уделить особое внимание форварду
"Вильярреал" проиграл "Валенсии" (1:2) в матче открытие 26-го тура Ла Лиги. Единственный гол "субмарины" в игре забил Жерар Морено.
На счету 28-летнего форварда пять последних голов команды в чемпионате. Ранее он забивал "Эльче" (дубль), "Бетису" и "Атлетику".
Рекорд клуба принадлежит Седрику Бакамбу, последовательно забившего 7 голов "Вильярреала" подряд в сентябре-октябре 2017-го года, согласно данным Opta.
Всего на счету Морено 15 голов в 21 матче Ла Лиги.
Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы "Вильярреал" встретится с "Динамо". Первый матч команд пройдёт в Киеве в ближайший четверг.
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