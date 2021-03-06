Осасуна - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионате Испании

Не все так плохо в доме "Барселоны". После плохого отрезка сезона, "блаугранас" возвращают себе позиции. Уже есть выход в финал Кубка Испании, а также второе место в Примере. Чтобы его сохранить, "Барса" должна обыграть "Осасуну" в двадцать шестом туре.

Матч состоится 06.03.2021 в 22:00. Онлайн прямая текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн прямая видеотрансляция матча - видеотрансляция MEGOGO. Смотрим.

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