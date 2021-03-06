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Осасуна - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионате Испании

Испания
(1 голосов)

Осасуна - Барселона: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.03.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Осасуна - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионате Испании

Фото - La Liga

UA-Футбол
Новина українською

Не все так плохо в доме "Барселоны". После плохого отрезка сезона, "блаугранас" возвращают себе позиции. Уже есть выход в финал Кубка Испании, а также второе место в Примере. Чтобы его сохранить, "Барса" должна обыграть "Осасуну" в двадцать шестом туре.

Матч состоится 06.03.2021 в 22:00. Онлайн прямая текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Онлайн прямая видеотрансляция матча - видеотрансляция MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Барселона Осасуна (Памплона)
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