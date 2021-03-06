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Атлетико - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Атлетико - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.03.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Атлетико - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото - La Liga

UA-Футбол
Новина українською

Один из важнейших матчей в плане борьбы за чемпионство в Испании. В случае поражения "Атлетико" интрига обострится до предела. В случае же успеха команды Диего Симеоне станет ясно, что несколько неудачных предыдущих результатов были только случайностью и "матрасники" до стх пор фавориты.

Матч состоится 07.03.2021 в 17:15. Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция матча 26-го тура чемпионата Испании "Атлетико" - "Реал" – на видеоресурсе MEGOGO.

Также на YouTube-канале UA-Футбол состоится прямая онлайн АУДИО-трансляция центрального матча тура чемпионата Испании.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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