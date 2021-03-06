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У Рамоса есть время до конца марта, чтобы определиться с будущим
В королевском клубе не намерены ждать до последнего
menshealth.com
Руководство "Реала" установило дедлайн до конца марта для Серхио Рамоса, который к тому моменту должен определиться со своим будущим. О этом сообщает журналист Marca Хосе Феликс Диас.
Если по окончанию месяца капитану не удастся согласовать новый контракт с королевским клубом, то на этом переговоры будут прекращены.
Судя по всему, при таком сценарии "Реал" переключится на Давиду Алабу, который анонсировал свой отъезд из Мюнхена по окончанию сезона.
Рамос в настоящее время проходит реабилитацию после разрыва мениска. Его возвращение на поле ожидается в начале апреля.
Серхио выступает за "Реал" с 2005-го года.
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