У Рамоса есть время до конца марта, чтобы определиться с будущим

Руководство "Реала" установило дедлайн до конца марта для Серхио Рамоса, который к тому моменту должен определиться со своим будущим. О этом сообщает журналист Marca Хосе Феликс Диас.

Если по окончанию месяца капитану не удастся согласовать новый контракт с королевским клубом, то на этом переговоры будут прекращены.

Судя по всему, при таком сценарии "Реал" переключится на Давиду Алабу, который анонсировал свой отъезд из Мюнхена по окончанию сезона.

Рамос в настоящее время проходит реабилитацию после разрыва мениска. Его возвращение на поле ожидается в начале апреля.

Серхио выступает за "Реал" с 2005-го года.