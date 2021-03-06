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У Рамоса есть время до конца марта, чтобы определиться с будущим

Испания
(1 голосов)

В королевском клубе не намерены ждать до последнего

У Рамоса есть время до конца марта, чтобы определиться с будущим

menshealth.com

Новина українською

Руководство "Реала" установило дедлайн до конца марта для Серхио Рамоса, который к тому моменту должен определиться со своим будущим. О этом сообщает журналист Marca Хосе Феликс Диас.

Если по окончанию месяца капитану не удастся согласовать новый контракт с королевским клубом, то на этом переговоры будут прекращены.

Судя по всему, при таком сценарии "Реал" переключится на Давиду Алабу, который анонсировал свой отъезд из Мюнхена по окончанию сезона.

Рамос в настоящее время проходит реабилитацию после разрыва мениска. Его возвращение на поле ожидается в начале апреля.

Серхио выступает за "Реал" с 2005-го года.

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В статье: Серхио Рамос Давид Алаба Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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dazo37
06.03.2021 в 16:17
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Зеюзикбасс (Кривой Рог)
06.03.2021 в 16:07
Блохастый тебя уже давно вышвырнули на греческую помойку.
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avatar
Red_Cat (Салоники)
06.03.2021 в 15:53
на фото - какой-то вонючий хасид, которого под$рачниками выгнали из Умани.
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