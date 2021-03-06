Примера. 26-й тур. Хетафе не выздоровел, Севилья и дальше в яме

Были отрезки, в течение которых "Севилья" выглядела весьма уверенно. Но сейчас – не один из них. Сейчас команда в кризисе. После двух поражений от "Барсы" (в Кубке было особо болезненно), "нервионцы" уступили скромному "Эльче".

Коллектив Хулена Лопетеги владел преимуществом в плоскости контроля над мячом и больше бил по воротам, но по попаданиям в створ соперники вышли на одинаковые количество. Однако "Эльче", в отличие от "Севилья", атаковал с четким пониманием того, как не просто докатить мяч до ворот, а забить. Удар Гути из центра штрафной площади состоялся после удобной передачи Фиделя и не оставил шансов Вацлику. А уже второй гол случился после неуверенных действий голкипера на линии: он пропустил удар Карильо головой после подачи со штрафного. Удар с прицелом под самую штангу, но несильный.

И только после этого "Севилья" отреагировала голевым маневром Люка Де Йонга после навеса Акунья из глубины. Поражение, которое дает шанс конкурентам "Севильи" посягнуть на место в зоне Лиги чемпионов.

Примера. 26-й тур

"Эльче" - "Севилья" 2:1

Голы: Гути 70, Карильо 76 - Люк Де Йонг 90

"Вальядолид" проводил этот поединок на фоне восьмиматчевой безвыигрышной серии в чемпионате. Однако "Хетафе" сейчас тот соперник, который позволяет бороться не только с ним, но и со всеми сопутствующими обстоятельствами. "Вальядолид" резко пошел вперед и уже к середине первого тайма вел в счете 2:0. Оскар Плано и Шон Вайссман забили голы, о которых нельзя сказать "повезло". Ведь были забиты в ходе позиционных атак ударами из центра штрафной.

"Хетафе" ответил точным выстрелом Мата, но в целом гости уступали сопернику в инициативе. Больше били по воротам, но большинство ударов – это выстрелы в никуда. Наверное, то просветление, которое сошло на команду Бордаласа в прошлом туре (победа 3:0 над "Валенсией) – не признак выздоровления.

Так и в зону вылета опуститься можно на раз-два.

Примера. 26-й тур

"Вальядолид" - "Хетафе" 2:1

Голы: Плано 14 Вайссман 24 - Мата 37