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Кроос: Намерен завершить карьеру в Реале
Немец хочет играть в Мадриде до конца игровой карьеры
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мыслями насчет будущего своей карьеры.
"Стараюсь полностью выкладываться в каждой игре, и каждый пас, который не доходит до партнеров, меня раздражает.
Стремлюсь к совершенству, хотя идеал и недостижим. Я много лет работал над этим аспектом и продолжаю это делать.
Как я всегда и говорил, я намерен завершить карьеру здесь", – рассказал немецкий хавбек.
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Источник:Goal.com
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