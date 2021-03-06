Кроос: Намерен завершить карьеру в Реале

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мыслями насчет будущего своей карьеры.

"Стараюсь полностью выкладываться в каждой игре, и каждый пас, который не доходит до партнеров, меня раздражает.

Стремлюсь к совершенству, хотя идеал и недостижим. Я много лет работал над этим аспектом и продолжаю это делать.

Как я всегда и говорил, я намерен завершить карьеру здесь", – рассказал немецкий хавбек.