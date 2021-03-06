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Реал хочет удержать Рамоса еще на два года, а также летом подписать Холанда

Испания
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"Сливочные" работают над составом

Реал хочет удержать Рамоса еще на два года, а также летом подписать Холанда

menshealth.com

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Мадридский "Реал" ведет переговоры с центральным защитником и капитаном команды Серхио Рамосом на счет продлении контракта до 2023-го года. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Также президент "сливочных" Флорентино Перес определился с целью на следующее трансферное окно. Мадридский клуб планирует подписать нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. "Реал" уже начал переговоры с агентом игрока Мино Райолой.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес не заключает соглашения с возрастними футболистами больше, чем на год, но в случае Рамоса может быть сделано исключение. На его счету 18 матчей во всех турнирах в этом сезоне. Сейчас 34-летний футболист находится в лазарете и восстанавливается от операции на колене. Ориентировочная дата возвращения испанца на поле - середина апреля.

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В статье: Серхио Рамос Эрлинг Холанд
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Источник:
Nico Schira

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