Реал хочет удержать Рамоса еще на два года, а также летом подписать Холанда

Мадридский "Реал" ведет переговоры с центральным защитником и капитаном команды Серхио Рамосом на счет продлении контракта до 2023-го года. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Также президент "сливочных" Флорентино Перес определился с целью на следующее трансферное окно. Мадридский клуб планирует подписать нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. "Реал" уже начал переговоры с агентом игрока Мино Райолой.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес не заключает соглашения с возрастними футболистами больше, чем на год, но в случае Рамоса может быть сделано исключение. На его счету 18 матчей во всех турнирах в этом сезоне. Сейчас 34-летний футболист находится в лазарете и восстанавливается от операции на колене. Ориентировочная дата возвращения испанца на поле - середина апреля.