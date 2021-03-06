  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. 26-й тур. Осасуна - Барселона 0:2. Сдержанное проявление класса
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. 26-й тур. Осасуна - Барселона 0:2. Сдержанное проявление класса

Испания
(1 голосов)

Барса берет три очка и ждет результата мадридского дерби

Примера. 26-й тур. Осасуна - Барселона 0:2. Сдержанное проявление класса

Фото - La Liga

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Немало эмоций "Барса" выплеснула в среду, добыв важнейшую победу в Кубке Испании над "Севильей". А после таких всплесков обычно происходит эмоциональное опустошение. Поэтому не стоило ожидать искрометного футбола на поле "Осасуны". Скорее – футбола исключительно на результат. Это мы и увидели.

Обязательная программа от лидера, хотя и не безупречно "откатанная". Ведь "Осасуна" начала весьма смело, уже на первых минутах нанесла дальний удар усилиями Кальери. Тер Штегену пришлось потрудиться и это словно определило для него целый тайм: соперник время от времени беспокоил, поэтому возможности перевести дыхание не возникало.

Примера. 26-й тур. Осасуна - Барселона 0:2. Сдержанное проявление класса - изображение 1

Позже немец потянул коварный удар Энрике Барха, затем несколько раз хорошо сыграл на перехвате. "Барселона"? Словно сдержанно наблюдала за стараниями "Осасуны" со стороны. Не заостряла. Но могла перевернуть ход игры, если бы при выходе Месси один на один арбитры не зафиксировали офсайд (он был). Голкипер за пределами штрафной площади сыграл рукой и арбитр уже готовился удалить Серхио Эрреру. Но ведь офсайд.

Гризманн головой приложился к мячу – и это был первый по-настоящему острый момент "блаугранас" в первом тайме. Но не единственный. Определяющий момент – это гол Альбы ударом с левого края штрафной площади после передачи Месси. Хорди не оставил шансов голкиперу, а этот маневр вообще очень похож на проявление класса: немного ускорились и сразу забили.

До конца тайма еще Рубен Гарсия побеспокоил тер Штегена, но к таким неприятностям голкипер полностью был готов. Вероятно, готовился трудиться и во втором тайме, однако "Осасуна" остановилась. Почти не атаковала. На стартовых минутах пропустила опасный удар Месси, еще позже с трудом останавливала Дембеле и Педри, а сама ничем не отвечала. "Барса" уверенно контролировала игру и чувствовала, что одного гола хватит для победы. Но для надежности забила второй раз.

Примера. 26-й тур. Осасуна - Барселона 0:2. Сдержанное проявление класса - изображение 2

Это Месси отдал на Илайкса, тот обработал мяч и удачно пробил с линии штрафной площади. Отмечаем дебютный гол молодого таланта каталонцев, шестой ассист Месси в чемпионате и три очка, добытые благодаря классу. Очки, которые помогут улучшить положение "Барселоны".

Ведь завтра кто-то из пары "Атлетико" - "Реал" гарантированно потеряет баллы.

Примера. 26-й тур. Осасуна - Барселона 0:2. Сдержанное проявление класса - изображение 3

Фото - La Liga

Памплона. Стадион "Рейно де Наварра"
"Осасуна" - "Барселона" 0:2
Голы: Хорди Альба 30, Илайкс Мориба Курума 83

"Осасуна": Серхио Эррера, Игнасио Видаль, Давид Гарсия, Рубен Гарсия (Адриан Лопес 70), Хонатан Кальери (Анте Будимир 71), Аридане Эрнандес, Хон Толлар Монкайола, Энрике Барха (Хони Родригес 62), Роберто Торрес (Энрик Галлего 84), Лукас Торро (Ойер Санхурхо 84), Мануэль Санчес

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Серхио Бускетс (Илайкс Мориба Курума 67), Клеман Лангле, Лионель Месси, Педри (Рики Пуч 87), Антуан Гризманн (Мартин Брайтвайт 67), Хорди Альба (Эктор Фирпо 87), Френки де Йонг, Самуэль Юмтити (Усман Дембеле 46), Оскар Мингеза Гарсия

Предупреждения: Самуэль Юмтити 26, Эктор Фирпо 88

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Осасуна (Памплона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Michael-K (Івано-Франківськ)
07.03.2021 в 00:16
З перемогою! Своє взяли! Хотів би поцікавитись у вболівальників Барселони хто за кого буле завтра вболівати в мадридському дербі? Люба відповідь буле по своєму правильною з своїми аргументами і поясненнями, тому сам по собі матч вигідний для каталонців, бо хтось втратить очки.Особисто я за нічию- обидвох валити треба!
Ответить
+1
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
07.03.2021 в 00:27
Мені все ж таки "по барабану"... Хоч і Атлетико наразі далеко попереду, утім ми пам'ятаємо минулий сезон Коли "треба було" хтось постійно забивав переможні голи з пенальті! Так що будь-який розвиток столичні легко розвернуть на користь Мадрида! Тим більш ще з зовсім не сформованою грою Барселони. Раніше молодь треба було підпускати, а то "їхали на горбу" ветеранів, а коли вони не витримали такого навантаження, то ту ж досвідчену гвардію зробили винною і половину вигнали "за шиш".
Ответить
0
0
avatar
Loader (Днепр)
07.03.2021 в 00:30
Где искать ответ? Для меня, как болельщика Барсы, итог зависит собственно от Барсы. А здесь.. АМ или РМ.. да пофиг. Мне не нравится игра обоих. За исключением отдельных игроков. Реал: Каземиро, Карвахаль, Варан, Кроос и Модрич. Остальных в помойку вместе с тренером. АМ: пора избавиться от Симеоне. Только Суарес, как топ-игрок, позволил в этом бардаке претендовать на чемпионство. Все от него и зависит. Отсюда и итог: для Барселоны текущая встреча безразлична, все решится позже.
Ответить
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
07.03.2021 в 01:12
Это так, всё решится позже. Суперактивными судьи будут где-то с тридцатого тура и дальше. Но сейчас потеря очков мадридасами тоже хорошо, судьям придётся больше напрягаться.
0
0
avatar
Loader (Днепр)
07.03.2021 в 01:29
Это точно. Посмотрел, как нае.али Арсенал сегодня. Напомнило движняк и задержки прорисовок в игре понятно какого клуба осенью.
0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
07.03.2021 в 00:02
Солідно... Може трошечки нервово, проте модернізована "Руда Вікі" - віски з помаранчевим томатним соком легко вирішили ситуацію... Проте, такої безбарвної гри Гризманна та зайвого перетягування ковдри на себе кращого гравця матчу бажано уникати. Ледь не забув тер Штеген ... БІЗОН! Хрен проб'єш!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...