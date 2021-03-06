Примера. 26-й тур. Осасуна - Барселона 0:2. Сдержанное проявление класса

Немало эмоций "Барса" выплеснула в среду, добыв важнейшую победу в Кубке Испании над "Севильей". А после таких всплесков обычно происходит эмоциональное опустошение. Поэтому не стоило ожидать искрометного футбола на поле "Осасуны". Скорее – футбола исключительно на результат. Это мы и увидели.

Обязательная программа от лидера, хотя и не безупречно "откатанная". Ведь "Осасуна" начала весьма смело, уже на первых минутах нанесла дальний удар усилиями Кальери. Тер Штегену пришлось потрудиться и это словно определило для него целый тайм: соперник время от времени беспокоил, поэтому возможности перевести дыхание не возникало.

Позже немец потянул коварный удар Энрике Барха, затем несколько раз хорошо сыграл на перехвате. "Барселона"? Словно сдержанно наблюдала за стараниями "Осасуны" со стороны. Не заостряла. Но могла перевернуть ход игры, если бы при выходе Месси один на один арбитры не зафиксировали офсайд (он был). Голкипер за пределами штрафной площади сыграл рукой и арбитр уже готовился удалить Серхио Эрреру. Но ведь офсайд.

Гризманн головой приложился к мячу – и это был первый по-настоящему острый момент "блаугранас" в первом тайме. Но не единственный. Определяющий момент – это гол Альбы ударом с левого края штрафной площади после передачи Месси. Хорди не оставил шансов голкиперу, а этот маневр вообще очень похож на проявление класса: немного ускорились и сразу забили.

До конца тайма еще Рубен Гарсия побеспокоил тер Штегена, но к таким неприятностям голкипер полностью был готов. Вероятно, готовился трудиться и во втором тайме, однако "Осасуна" остановилась. Почти не атаковала. На стартовых минутах пропустила опасный удар Месси, еще позже с трудом останавливала Дембеле и Педри, а сама ничем не отвечала. "Барса" уверенно контролировала игру и чувствовала, что одного гола хватит для победы. Но для надежности забила второй раз.

Это Месси отдал на Илайкса, тот обработал мяч и удачно пробил с линии штрафной площади. Отмечаем дебютный гол молодого таланта каталонцев, шестой ассист Месси в чемпионате и три очка, добытые благодаря классу. Очки, которые помогут улучшить положение "Барселоны".

Ведь завтра кто-то из пары "Атлетико" - "Реал" гарантированно потеряет баллы.

Фото - La Liga

Памплона. Стадион "Рейно де Наварра"

"Осасуна" - "Барселона" 0:2

Голы: Хорди Альба 30, Илайкс Мориба Курума 83

"Осасуна": Серхио Эррера, Игнасио Видаль, Давид Гарсия, Рубен Гарсия (Адриан Лопес 70), Хонатан Кальери (Анте Будимир 71), Аридане Эрнандес, Хон Толлар Монкайола, Энрике Барха (Хони Родригес 62), Роберто Торрес (Энрик Галлего 84), Лукас Торро (Ойер Санхурхо 84), Мануэль Санчес

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Серхио Бускетс (Илайкс Мориба Курума 67), Клеман Лангле, Лионель Месси, Педри (Рики Пуч 87), Антуан Гризманн (Мартин Брайтвайт 67), Хорди Альба (Эктор Фирпо 87), Френки де Йонг, Самуэль Юмтити (Усман Дембеле 46), Оскар Мингеза Гарсия

Предупреждения: Самуэль Юмтити 26, Эктор Фирпо 88