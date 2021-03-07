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Куман: С молодежью в составе побеждать вдвойне приятно
Каталонцы вчера одолели "Осасуну"
Barca
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал победу над "Осасуной" (2:0) в 26-м туре Ла Лиги.
"Мы должны продолжать побеждать. Мы показали не лучшую нашу игру. Но мы выглядели здорово и заслуженно победили. Я доволен. Серия без поражений в целом важна.
То, чего мы добились в последних 14-15 матчах, очень важно. Мы сократили отставание от "Атлетико". Интрига в чемпионате будет держаться до конца сезона.
Мы гордимся тем, что можем давать играть молодым футболистам. Мы делаем это, потому что они заслуживают свои шансы. Педри, Мориба, Пуч, Мингеса, Араухо подтверждают, что их ждет большое будущее.
Они заслужили свои шансы. И у нас нет никаких оправданий из-за того, что играет молодежь. Мы здесь для того, чтобы побеждать. А побеждать с молодежью еще приятнее", – сказал Куман Marca.
"Барселона" сократила отставание от "Атлетико" до двух пунктов при двух играх в запасе у мадридцев.
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