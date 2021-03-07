В субботу "Барселона" обыграла "Осасуну" (2:0) в 26-м туре Ла Лиги.

Автором второго мяча каталонцев стал полузащитник Илайш Мориба. На момент гола ему было 18 лет и 46 дней. Таким образом, "Барселона" стала первым в истории Ла Лиги клубом, в составе которого в течение одного сезона забили сразу три футболиста моложе 19 лет.

Ранее за "Барселону" забивали 18-летние Педри и Анссумане Фати.

Вдобавок Мориба стал пятым самым молодым игроком, забившим за "Барселону" чемпионате.