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Барса – первый клуб Ла Лиги, за который забивало три 18-летних игрока за сезон

Испания
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Барса – первый клуб Ла Лиги, за который забивало три 18-летних игрока за сезон

FC Barcelona

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В субботу "Барселона" обыграла "Осасуну" (2:0) в 26-м туре Ла Лиги.

Автором второго мяча каталонцев стал полузащитник Илайш Мориба. На момент гола ему было 18 лет и 46 дней. Таким образом, "Барселона" стала первым в истории Ла Лиги клубом, в составе которого в течение одного сезона забили сразу три футболиста моложе 19 лет.

Ранее за "Барселону" забивали 18-летние Педри и Анссумане Фати.

Вдобавок Мориба стал пятым самым молодым игроком, забившим за "Барселону" чемпионате.

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В статье: Барселона
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