Тони Кроос планирует завершить карьеру в Реале

Полузащитник Реала Тони Кроос заявил, что хочет завершить свою карьеру мадридском клубе.

"Я стараюсь стремиться к совершенству, хотя нельзя быть идеальным. Я непрерывно работал над собой в течение многих лет. Как я всегда говорил, моя идея состоит в том, чтобы закончить карьеру именно в Реале, и я постараюсь это сделать.

Рекорд среди немцев по количеству матчей за клуб? Это что-то особенное. Когда вы смотрите на немцев, которые здесь играли, вы понимаете, что это громкие имена: Нетцер, Шустер и Штилике. То, что я обошел Штилике, делает меня по-настоящему счастливым. Это особый рекорд", — цитирует Крооса Goal.