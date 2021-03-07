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Тони Кроос планирует завершить карьеру в Реале
Редкий случай для "сливочных"
Infinite
Полузащитник Реала Тони Кроос заявил, что хочет завершить свою карьеру мадридском клубе.
"Я стараюсь стремиться к совершенству, хотя нельзя быть идеальным. Я непрерывно работал над собой в течение многих лет. Как я всегда говорил, моя идея состоит в том, чтобы закончить карьеру именно в Реале, и я постараюсь это сделать.
Рекорд среди немцев по количеству матчей за клуб? Это что-то особенное. Когда вы смотрите на немцев, которые здесь играли, вы понимаете, что это громкие имена: Нетцер, Шустер и Штилике. То, что я обошел Штилике, делает меня по-настоящему счастливым. Это особый рекорд", — цитирует Крооса Goal.
31-летний Кроос выступает за "Реал" с 2014-го года. Его соглашение с клубом рассчитано ещё на два полных сезона.
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