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Месси сходил на выборы президента Барселоны

Испания
(12 голосов)

На должность претендуют три кандидата

Месси сходил на выборы президента Барселоны

AS

Новина українською

Сегодня, 7 марта, проходят выборы президента "Барселоны".

Капитан каталонского клуба Лионель Месси уже отдал свой голос, прибыв на избирательный участок утром.

Шесть участков открылись в девять часов утра по местному времени. Голосование продлится 12 часов.

Напомним, на пост президента "Барселоны" претендуют Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
07.03.2021 в 13:43
Жоан Лапорта будет президентом. Куман от отправится снова тренировать сборную Голландии.
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+1
-9
Michael-K (Івано-Франківськ)
07.03.2021 в 14:25
Не факт, що його ще раз туди візьмуть! Для нього збірна своєї країни на другому плані, тай тренер він так собі...
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