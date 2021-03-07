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Месси сходил на выборы президента Барселоны
На должность претендуют три кандидата
AS
Сегодня, 7 марта, проходят выборы президента "Барселоны".
Капитан каталонского клуба Лионель Месси уже отдал свой голос, прибыв на избирательный участок утром.
???? LEO MESSI VOTANDO. Momento histórico #eleccionsFCB pic.twitter.com/Kv7KKdiWcT— Gerard Romero (@gerardromero) March 7, 2021
Шесть участков открылись в девять часов утра по местному времени. Голосование продлится 12 часов.
Напомним, на пост президента "Барселоны" претендуют Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.
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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
07.03.2021 в 13:43
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Michael-K (Івано-Франківськ)
07.03.2021 в 14:25
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