Примера. 26-й тур. Атлетико - Реал 1:1. Решено не все

В первом круге "Атлетико" проиграл "Реалу" в одни ворота. Показал себя трусливой, не амбициозной командой. Уже и в новом календарном году несколько раз "матрасники" играли от соперника, чем поставили под сомнение собственную способность выиграть чемпионат. Но один из важнейших экзаменов сезона был сегодня. Поражение – и "Реал" с "Барсой" отставали бы лишь на два очка; ничья в стиле черепахи (голову в панцирь) – были бы вопросы относительно дальнейших перспектив и возможности дойти до финиша первым благодаря старым ресурсам. Достойной заявкой на чемпионство могла быть только победа.

За ней "Атлетико" и отправился сразу со стартовым свистком. На этот раз Диего Симеоне ничего не придумывал, никого не боялся, а играл с позиции силы. По крайней мере, первый тайм прошел именно в таком ключе. "Атлетико" больше держал мяч, интереснее и разнообразнее развивал атаки, демонстрировал скорость и давал интенсивность. По итогам тайма "Реал" имел больше ударов по воротам, но не больше голевых моментов. И самое главное – отставал в счете.

Высоко подняв линию защиты, "Реал" наткнулся на убийственную контратаку. Начо ошибся с подкатом и позволил Льоренте убежать по правому флангу. Начал этот забег экс-игрок "Реала" на своей половине поля, поэтому у Суареса было достаточно времени оценить ситуацию и выбрать идеальную позицию для открывания под передачу. Так и случилось: пас, выход Луиса на ворота и удар мимо Куртуа.

Кроме этого, "Атлетико" не имел других реальных возможностей на гол. Луис Суарес в одном из эпизодов бил из пределов штрафной слишком слабо. Но "Реал" даже на такое не удосужился. Лишь удар Каземиро, заставивший Облака осуществить сейв. В остальном – бездумные навесы с фланга и безрезультатные попытки Бензема зацепиться за мяч и пробить акцентировано.

А еще гости всей толпой требовали назначения пенальти за попадание мяча в руку Фелипе после подачи углового. Но судья правильно разобрался в том, что игрок "Атлетико" в момент контакта мяча с запрещенной частью тела отводил руку вниз. Подарка "Реал" не получил.

Добывать нужно было самому. Поэтому "Реал" начал вторую 45-минутку активно. С удара Начо головой. Но и на это "Атлетико" ответил правильной реакцией – стремительными и мощными контратаками, которые с трудом останавливал Куртуа. Тибо накрыл мяч после удара Суареса с близкого расстояния, затем выиграл дуэль у Феррейры Карраско, а добивание Льоренте оказалось неточным. "Атлетико" явно был ближе ко второму голу, чем "Реал" – к первому. Однако напряжение в матче все равно сохранялось.

Даже нарастало – удары Вальверде и Бензема напомнили, что не стоит раньше времени хоронить "Реал" в этой схватке. И что Диего Симеоне уже не раз страдал от поздних камбэков соперника. Вот и в этот раз... По-настоящему поворотный момент для "Реала" состоялся на 80-й минуте, когда Кроос и Винисиус вывели Бензема на ударную позицию, но тот с близкого расстояния вколотил прямо в голкипера. И на добивании допустил ту же ошибку. А, может, надо говорить иначе: Облак сыграл отлично. Он парировал выстрел Карима со штрафного. Но потом не справился, когда Каземиро и Бензема вдвоем разрезали защиту "Атлетико". Француз пробивал уже практически по пустым воротам и забил.

Интересный матч, закономерный результат. Ни одна из команд не заслуживала поражения. Каждый остался при своем. Разве что "Барса" в выигрыше. Она теперь опережает "Реал" на два очка, и на три отстает от "Атлетико". Но с матчем в запасе для Диего Симеоне. Еще не все решено.

Фото - La Liga

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - Реал 1:1

Голы: Луис Суарес 15 - Карим Бензема 88

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте, Луис Суарес, Тома Лемар (Сауль Ньигес 57), Анхель Корреа (Жоффрей Кондогбиа 82), Стефан Савич, Аугусто Фелипе, Коке, Янник Феррейра Карраско (Жоау Феликс 64), Марио Эрмосо, Киран Триппьер

"Реал": Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Тони Кроос, Карим Бензема, Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич, Ферлан Менди, Марко Асенсио (Федерико Вальверде 60), Родриго Силва (Винисиус Жуниор 60)

Предупреждения: Янник Феррейра Карраско 64, Анхель Корреа 72, Жоау Феликс 80, Стефан Савич 90, Маркос Льоренте 90+2 - Рафаэль Варан 67