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Примера. 26-й тур. Атлетико - Реал 1:1. Решено не все

Испания
(13 голосов)

Важный матч в контексте распределения мест вверху турнирной таблицы

Примера. 26-й тур. Атлетико - Реал 1:1. Решено не все

Фото - La Liga

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом круге "Атлетико" проиграл "Реалу" в одни ворота. Показал себя трусливой, не амбициозной командой. Уже и в новом календарном году несколько раз "матрасники" играли от соперника, чем поставили под сомнение собственную способность выиграть чемпионат. Но один из важнейших экзаменов сезона был сегодня. Поражение – и "Реал" с "Барсой" отставали бы лишь на два очка; ничья в стиле черепахи (голову в панцирь) – были бы вопросы относительно дальнейших перспектив и возможности дойти до финиша первым благодаря старым ресурсам. Достойной заявкой на чемпионство могла быть только победа.

Примера. 26-й тур. Атлетико - Реал 1:1. Решено не все - изображение 1

За ней "Атлетико" и отправился сразу со стартовым свистком. На этот раз Диего Симеоне ничего не придумывал, никого не боялся, а играл с позиции силы. По крайней мере, первый тайм прошел именно в таком ключе. "Атлетико" больше держал мяч, интереснее и разнообразнее развивал атаки, демонстрировал скорость и давал интенсивность. По итогам тайма "Реал" имел больше ударов по воротам, но не больше голевых моментов. И самое главное – отставал в счете.

Высоко подняв линию защиты, "Реал" наткнулся на убийственную контратаку. Начо ошибся с подкатом и позволил Льоренте убежать по правому флангу. Начал этот забег экс-игрок "Реала" на своей половине поля, поэтому у Суареса было достаточно времени оценить ситуацию и выбрать идеальную позицию для открывания под передачу. Так и случилось: пас, выход Луиса на ворота и удар мимо Куртуа.

Примера. 26-й тур. Атлетико - Реал 1:1. Решено не все - изображение 2

Кроме этого, "Атлетико" не имел других реальных возможностей на гол. Луис Суарес в одном из эпизодов бил из пределов штрафной слишком слабо. Но "Реал" даже на такое не удосужился. Лишь удар Каземиро, заставивший Облака осуществить сейв. В остальном – бездумные навесы с фланга и безрезультатные попытки Бензема зацепиться за мяч и пробить акцентировано.

А еще гости всей толпой требовали назначения пенальти за попадание мяча в руку Фелипе после подачи углового. Но судья правильно разобрался в том, что игрок "Атлетико" в момент контакта мяча с запрещенной частью тела отводил руку вниз. Подарка "Реал" не получил.

Добывать нужно было самому. Поэтому "Реал" начал вторую 45-минутку активно. С удара Начо головой. Но и на это "Атлетико" ответил правильной реакцией – стремительными и мощными контратаками, которые с трудом останавливал Куртуа. Тибо накрыл мяч после удара Суареса с близкого расстояния, затем выиграл дуэль у Феррейры Карраско, а добивание Льоренте оказалось неточным. "Атлетико" явно был ближе ко второму голу, чем "Реал" – к первому. Однако напряжение в матче все равно сохранялось.

Примера. 26-й тур. Атлетико - Реал 1:1. Решено не все - изображение 3

Даже нарастало – удары Вальверде и Бензема напомнили, что не стоит раньше времени хоронить "Реал" в этой схватке. И что Диего Симеоне уже не раз страдал от поздних камбэков соперника. Вот и в этот раз... По-настоящему поворотный момент для "Реала" состоялся на 80-й минуте, когда Кроос и Винисиус вывели Бензема на ударную позицию, но тот с близкого расстояния вколотил прямо в голкипера. И на добивании допустил ту же ошибку. А, может, надо говорить иначе: Облак сыграл отлично. Он парировал выстрел Карима со штрафного. Но потом не справился, когда Каземиро и Бензема вдвоем разрезали защиту "Атлетико". Француз пробивал уже практически по пустым воротам и забил.

Интересный матч, закономерный результат. Ни одна из команд не заслуживала поражения. Каждый остался при своем. Разве что "Барса" в выигрыше. Она теперь опережает "Реал" на два очка, и на три отстает от "Атлетико". Но с матчем в запасе для Диего Симеоне. Еще не все решено.

Примера. 26-й тур. Атлетико - Реал 1:1. Решено не все - изображение 4

Фото - La Liga

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - Реал 1:1
Голы: Луис Суарес 15 - Карим Бензема 88

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте, Луис Суарес, Тома Лемар (Сауль Ньигес 57), Анхель Корреа (Жоффрей Кондогбиа 82), Стефан Савич, Аугусто Фелипе, Коке, Янник Феррейра Карраско (Жоау Феликс 64), Марио Эрмосо, Киран Триппьер

"Реал": Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Тони Кроос, Карим Бензема, Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич, Ферлан Менди, Марко Асенсио (Федерико Вальверде 60), Родриго Силва (Винисиус Жуниор 60)

Предупреждения: Янник Феррейра Карраско 64, Анхель Корреа 72, Жоау Феликс 80, Стефан Савич 90, Маркос Льоренте 90+2 - Рафаэль Варан 67

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Комментарии (66)
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Red_Cat (Салоники)
07.03.2021 в 20:29
мадридасты - сосать!!!!! ваше место возле паРаши!!!
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0
-3
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Red_Cat (Салоники)
07.03.2021 в 20:13
среал - га@вно. среал - это позор футбола!!! ваше место возле паРаши. мадридасты - сосать!!!
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+1
-9
Algrab (Костопiль)
07.03.2021 в 20:16
пора тобі, блохастий, в палату до монреальського оленя...
Ответить
+7
-1
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Red_Cat (Салоники)
07.03.2021 в 20:26
соси, придурок.
0
-4
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
07.03.2021 в 20:04
Судячи по грі, барсі нічого буде ловити ні в ель красіко, ні в грі з Атлетіко. Це зовсім інший рівень
Ответить
+9
-2
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Loader (Днепр)
07.03.2021 в 20:05
Ты прав. Пройдут обоих легко.
Ответить
+2
-9
avatar
MES QUE UN CLUB
07.03.2021 в 20:06
+1
-9
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
07.03.2021 в 20:08
ВікторАплодісмєнт (Київ) РЕАЛіст
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+8
-2
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Red_Cat (Салоники)
07.03.2021 в 20:28
среал - г@вно!!! очередной сезон без трофеев!!!!
Ответить
0
-4
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Red_Cat (Салоники)
07.03.2021 в 19:49
Барселона - чемпион!!!!
Ответить
+3
-11
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
07.03.2021 в 19:51
на путопомийку блохастий 2:8 усе на що спроможний каталонський недогранд
Ответить
+10
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
07.03.2021 в 20:28
мадридасты - сосать!!!
0
-4
Algrab (Костопiль)
07.03.2021 в 19:53
гавкаючий кіт- барселонська мутація?
Ответить
+10
-4
avatar
Red_Cat (Салоники)
07.03.2021 в 20:29
среал - га@вно!!!
0
-3
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
07.03.2021 в 19:58
Также как и в прошлом году.
Ответить
+8
-2
Algrab (Костопiль)
07.03.2021 в 19:45
Вся боротьба попереду...Але краще нехай стане чемпіоном Атлетіко, а не корумпований клуб фкб (балет)...
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+11
-3
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Red_Cat (Салоники)
07.03.2021 в 19:46
мадридасты - сосать!!!!
Ответить
+2
-12
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
07.03.2021 в 19:51
Algrab (Костопiль) РЕАЛіст
Ответить
+9
-3
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
07.03.2021 в 19:53
блохастий - вже відсмоктав у алконавта... чи мес перший на черзі
Ответить
+9
-3
avatar
Red_Cat (Салоники)
07.03.2021 в 19:42
мадридасты, ваше место возле паРаши.
Ответить
+1
-11
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
07.03.2021 в 19:54
на путопомийку 2:8 блохасте у@бище!!!
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+9
-2
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Red_Cat (Салоники)
07.03.2021 в 20:27
соси, придурок
0
-4
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
07.03.2021 в 19:37
РЕАЛісти за нами правда РЕАЛ Мадрид ГАЛАКТІКОС - найсильніший клуб Іспанії РЕАЛ у серці назавжди
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+10
-2
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Red_Cat (Салоники)
07.03.2021 в 19:47
среал - га@вно. среал - это позор футбола!!! ваше место возле паРаши
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+1
-11
metall5291 (Kharkiv)
07.03.2021 в 19:32
Результат еще и ничего так, учитывая, что Реал претендовать на первое место и не может и не собирается. А вот зачем каталонцы сплавили Суареса - непонятно до сих пор.
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+5
-4
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MES QUE UN CLUB
07.03.2021 в 19:44
A что же здесь непонятного? Теперь нереально такие зарплаты платить. Можно сказать и о Месси тоже, но их не сравнишь, земля и небо. Состав омолаживать надо. Суарес катастрофически медленным стал. Не успевает почти не за кем, а только больше замыкальдой может быть, как Роналду, но тот покрепче будет.
Ответить
+3
-10
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
07.03.2021 в 19:48
мес -фуфлосцикло путошавка дуріана! Про КОНТРАКТ ЛОЯЛЬНОСТІ ЛеоМессі на 555 млн євро (УРОДСТВО ФУТБОЛА ЯК СКАЗАВ КЛАСИК) замовчуєте фуфлоністи-мессозбоченці
+9
-2
metall5291 (Kharkiv)
07.03.2021 в 19:55
В принципе понятно, но и в Барселоне не густо сегодня с креативом. Один Месси и остался. И обращаюсь к реалистам - не цепляйте адекватных болельщиков соперника. (Но не все поймут).
+1
-6
avatar
Loader (Днепр)
07.03.2021 в 20:01
Почему не густо? Куман вводит молодежь и это работает. Текущий год все равно стоит списать на перестройку. Понятно, что пока есть Месси, альтернативы нет. Сопоставимой. Но уже видны парни, которые могут выстрелить.
+2
-9
avatar
MES QUE UN CLUB
07.03.2021 в 20:04
metall5291 (Kharkiv) Да, создать что-то интересное в атаке и отдать пас-красавец , Месси незаменим, но Суарес совсем не такой. Смотрел немного матч Атлетико против Вильярреала, жалкое зрелище. Луис уже в своих ногах запутывался, пытаясь даже не уйти от защитника, а хотя бы догнать его.
+1
-8
avatar
Loader (Днепр)
07.03.2021 в 20:08
Алекс, а что ты хотел увидеть? Суаресу не хватает той поддержки, какая была в Барсе и Ливере. Но он все равно остается топ-нападающим.
+1
-9
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
07.03.2021 в 19:49
КРІШТІАНО РОНАЛДО НАЙКРАЩИЙ ФУТБОЛІСТ СВІТУ ЛеоМессі - допінгований лузер-недобоксер у дорогій обгортці на 555 млн євро
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+9
-2
avatar
Blackboria (Тернопіль)
07.03.2021 в 19:31
Не забуваємо, що гра в запасі у Атлетико проти Більбао - а то теж не подарунок....
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+2
-12
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Blackboria (Тернопіль)
07.03.2021 в 19:29
О, Чапман дурко прокинувся - зараз мінусів, бовдур, своїми мультами понаставляє ))
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+3
-12
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
07.03.2021 в 19:33
чорнодупий боряшморя - мессозбочений фуфлосцикло
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+9
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
07.03.2021 в 19:26
РЕАЛісти HALA REAL MADRID РЕАЛ - найкращий клуб Іспанії!!! ГАЛАКТІКОС - ЧЕМПІОНИ!!!
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+11
-3
avatar
Red_Cat (Салоники)
07.03.2021 в 19:48
среал - га@вно. среал - это позор футбола!!! ваше место возле паРаши
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+1
-10
avatar
Red_Cat (Салоники)
07.03.2021 в 19:25
недобор 2 очков каждого мадридских клубов - это однозначно в пользу Барсы.
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+2
-14
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Alex7Chapman (Кропивницький)
07.03.2021 в 19:26
блохастий фуфломессозбоченець - на путопомийку!!!
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+10
-2
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Blackboria (Тернопіль)
07.03.2021 в 19:24
Чудовий рахунок Тепер потрібно вигравати на полі Мадріда та на Кам Ноу у Атлетико і чемпіонство вже не за горами
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+2
-13
Wertu098 (8-2 -красота)
07.03.2021 в 19:26
Максимум всретись..пхахаха
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+10
-3
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victor1306 (Мадрид)
07.03.2021 в 19:17
Очікував гіршого, враховуючи всі обставини. Як виявляється дарма. Шкода за результат, бо комплекс меншовартості в індіанців якраз спрацював і потрібно було в кінці виривати перемогу.
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+2
-2
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hardcorepwnz (Украина)
07.03.2021 в 19:18
Да, надо было добивать. Но уже времени не хватило. Не будь Карим Каримом, реализовывал бы первый выход один на один, и все было бы проще.
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+3
-2
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victor1306 (Мадрид)
07.03.2021 в 19:22
Трохи перетягував Карім ковдру на себе було видно. Та ще й після павзи. Може ЗЗ таку установку дав. Хз. Але на 88-мі спрацювало. Бензема любить у іграх з АМ на двох м. кв. обіграти чотирьох і щось створити. Таке вже було раніше, правда набагато ефектніше і забив тоді Іско на добиванні :)
+2
-1
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Blackboria (Тернопіль)
07.03.2021 в 19:27
Треба було, не треба було. У Атлетико в другому таймі була купо моментів поховати Мадрід - не склалось. Так, під кінець матчу підсіли, але то таке
0
-13
kalan-86 (Анкара)
07.03.2021 в 19:16
Атлетико просто не может доводить свои парковочные матчи с Реалом до победы. Всегда пропускают на последних минутах. Видимо это уже у них психология.
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+4
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
07.03.2021 в 19:16
Явно не чемпіонська гра АМ! Після активного початку і класного голу Суареса включили свій улюблений автобус. Реал же надто пізно включився і почав спасати гру, але на гол заслужив. Загалом нічия справедливий результат на користь Барселони. Як я й хотів!!! ))
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+2
-12
avatar
Blackboria (Тернопіль)
07.03.2021 в 19:28
Ответить
+2
-11
avatar
hardcorepwnz (Украина)
07.03.2021 в 19:15
Автобусико что-то вообще поплыл в конце, еще бы каких-то минут 5, и приплыли бы полностью. А так очередной привет Симеоне, он любит мадридские камбэки, 92:48 наверное по ночам снится регулярно Суарес вспомнил каталонскую молодость, нападался, насимулировался вдволь, отвел душу. Жаль пенальти не наплакал, но и судья не Атейкин. А в целом, ничья в пользу Барселоны, теперь в лидирующем трио вообще плотно.
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+2
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
07.03.2021 в 19:16
Лучше уже пускай Атлетико становится чемпионом,чем помойка путалонская
Ответить
+9
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
07.03.2021 в 19:17
Как говорится в легендарном интернет-меме, "шо то *уйня, шо это *уйня"
+1
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
07.03.2021 в 19:18
Но все равно ,кто то должен стать чемпионом!
0
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
07.03.2021 в 19:22
ты прав только отчасти. истина в том, что ванючиая мадридская помойка среал не будет чемпионом. вот это самое главное.
+2
-14
Wertu098 (8-2 -красота)
07.03.2021 в 19:25
Истина в том,что ты безмозглый путасранский выпердишь
+9
-3
avatar
hardcorepwnz (Украина)
07.03.2021 в 19:25
истина в том что у него дома помойка
+7
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
07.03.2021 в 19:27
Да,да ...теперь пазл сложился,это один из друзей дуриана,который живет на помойке)))
+9
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
07.03.2021 в 19:13
плять ,и нахер эта ничья??..лучше бы уже проиграли,а то только лучше для путасранской помойки сделали!
Ответить
+10
-6
avatar
Red_Cat (Салоники)
07.03.2021 в 19:19
мадридасты, ваше место возле паРаши
Ответить
+2
-14
avatar
hardcorepwnz (Украина)
07.03.2021 в 19:20
ты к себе домой приглашаешь?
+9
-3
Wertu098 (8-2 -красота)
07.03.2021 в 19:21
Наверное хочет чтоб его отпетушили хорошенько,в его личной параше))
+9
-3
avatar
Blackboria (Тернопіль)
07.03.2021 в 19:20
Ответить
+2
-10
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
07.03.2021 в 19:21
hardcorepwnz (Украина) 07.03.2021 в 19:20 блохастий на путопомойке
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+12
-2
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
07.03.2021 в 19:22
РЕАЛісти валімо фуфлофованих мессозбоченців фуфлостадо шепетівського шизооленя
Ответить
+11
-3
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
07.03.2021 в 19:24
блохасте у@бище - на путопомийку - зализуй рани своїм парнокопитним фуфлокомпаньйонам...
Ответить
+11
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
07.03.2021 в 19:12
Закономерный результат. Но Атлетико жалко.
Ответить
+3
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
07.03.2021 в 19:21
Атлетико должен был выигрывать этот матч. В первую очередь - это была бы холодная месть за поражение в 1 круге. Но ничья в этом матче - это идеальный результат для Барселоны. Вперед Барса!!!
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+2
-13


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